El transporte más rápido para llegar al Estadio Guadalajara para los partidos del Mundial 2026; ¿cuánto cuesta?

Tras el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es necesario recordar cómo llegar a los recintos que albergan esta fiesta deportiva. Uno de los más importantes es el Estadio Guadalajara.

Te contamos las formas más cómodas y rápidas para llegar a este lugar, considerando todos los presupuestos de los aficionados a este deporte.

Programa Ride al Estadio: Rutas y costos oficiales para el Estadio Guadalajara

El gobierno de Jalisco y los organizadores lanzaron el programa "Ride al Estadio", la alternativa oficial para quienes buscan la ruta más directa. Este servicio de autobuses cuesta 500 pesos por persona en viaje redondo. Los autobuses parten desde sedes estratégicas y de fácil acceso como el Auditorio Telmex, Expo GDL y Plaza Patria.

Para abordar, los aficionados necesitan registrarse previamente en la plataforma Boleto Móvil y mostrar su entrada oficial para el partido. Al contar con vías de acceso preferencial, estos vehículos evitan el tráfico denso de los alrededores y te dejan a pocos metros del acceso principal.

¿Cómo utilizar el transporte público para llegar al Estadio Guadalajara?

Si prefieres ahorrar dinero sin sacrificar tiempo, el sistema de transporte público es tu opción. El pasaje de Mi Macro Periférico y el Tren Ligero cuesta únicamente 11 pesos. Las unidades articuladas circulan por carriles exclusivos, lo que elimina casi por completo el riesgo de embotellamientos en la capital de Jalisco.

Para llegar al recinto deportivo, debes bajar en las estaciones Estadio Guadalajara, Ciudad Judicial o Ciudad Granja. Desde estos puntos, es posible caminar por un andador peatonal seguro hasta las puertas del complejo.

Además, las autoridades extenderán los horarios del servicio de transporte hasta la madrugada para los partidos nocturnos. Quienes llegan directamente desde otras ciudades también pueden aprovechar la nueva ruta de Mi Macro Aeropuerto, que conecta la terminal aérea con la zona del estadio por la misma tarifa de 11 pesos. Recuerda que es necesario comprar la tarjeta Mi Movilidad para ingresar a las estaciones.

Zonas de ascenso y descenso para taxis y plataformas en el Estadio Guadalajara

Plataformas de viaje y los taxis autorizados representan otra vía rápida para llegar al Estadio, especialmente para los turistas que viajan en grupo y dividen el gasto.

No obstante, los conductores de dichos servicios tienen indicaciones estrictas de vialidad y solo dejan a los pasajeros en bahías de ascenso y descenso ubicadas justo afuera del perímetro de seguridad de la FIFA. Desde esas bahías, los asistentes deben caminar para llegar al Estadio Guadalajara.

