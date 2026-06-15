Asesinan a balazos a expresidente municipal de San Juan Quiahije, Oaxaca, y a su hijo dentro de inmueble

Fue durante el pasado domingo 14 de junio que llevaron a cabo un ataque a balazos en contra del expresidente municipal de San Juan Quiahije, Oaxaca, Carlos Orocio, y su hijo, Celestino Orocio Cruz.

Tras el terrible atentado, padre e hijo fallecieron en la localidad de Cieneguilla.

Doble homicidio con arma de fuego en Cieneguilla

Los reportes d elas autoridades confirmaron que la agresiôm fue en el transcurso del día en Cieneguilla. Las dos víctimas fueron sorprendidas por los disparos mientras estaban en una obra de construcción ubicada en el paraje Camino a San José Ixtapam, dentro del Sector 4 de esa población perteneciente a la región de la Costa.

Entre las víctimas se encuentra un expresidente municipal

La Fiscalía General del Estado detalló que las identidades de las víctimas corresponden a las iniciales C. O. C. y un segundo individuo con el mismo registro de iniciales C. O. C.

Las autoridades locales confirmaron que uno de los fallecidos había sido edil de San Juan Quiahije durante el período gubernamental del trienio inmediato anterior, lo que movilizó a los cuerpos políticos de la zona.

Agentes especiales procesan la escena del crimen

Después de recibir el llamado de emergencia, llegaron los primeros respondientes la lugar, la Vicefiscalía Regional de la Costa mandó a un grupo especializado.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) junto con técnicos del Instituto de Servicios Periciales se encargaron de acordonar el perímetro de la construcción para comenzar la recolección de las evidencias físicas.

Abre FGEO investigación tras agresión en la que fallecieron dos personas en Quiahije



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que inició una carpeta de investigación, a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, tras el homicidio de dos hombres perpetrado en… pic.twitter.com/MzkFOa0JRN — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 15, 2026

Laboratorios forenses analizan la escena del crimen

El equipo técnico acudió a la escena para realizar el levantamiento correspondiente de casquillos de arma de fuego colocados en el inmueble y otra serie de pruebas.

Después de terminar con el levantamiento, los peritos se llevaron los cuerpo para trasladarlos de lugar, donde los médicos realizarían la necropsia para determinar las causas excatas de la muerte de ambas víctimas.

Fiscalía indaga testimonios para identificar a los agresores

La dependencia de justicia del gobierno informó que los miniterios públicos iniciaron las primeras indagatorias con familiares, vecinos y testigos que se encontraban cerca de la zona del terrible ataque.

Estas investigaciones permitieron establecer las primeras hipótesis sobre cómo ocurrió la mecánica del ataque, con el objetivo de ubicar la ruta de escape que utilizaron los presuntos responsables.