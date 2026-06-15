¿Narcomunicipio? Cae la directora de seguridad y 7 policías de Coeneo, Michoacán, acusados de narcomenudeo

Las autoridades de Michoacán informaron la detención de la directora de seguridad del municipio de Coeneo, así como de siete policías, por los probables delitos de narcomenudeo y cohecho.

Detención de la directora de seguridad en Coeneo: Detalles del caso

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el operativo ocurrió el 11 de junio de 2023, como parte de operaciones institucionales en la región de Cuitzeo.

En el operativo, realizado en el municipio ubicado a 78 kilómetros de Morelia, las autoridades detectaron a un grupo de personas que portaban indumentaria táctica; el personal operativo verificó su identidad y revisó el vehículo en el que viajaban.

Durante la inspección localizaron armamento y dosis con características de narcótico, por lo que los ocho uniformados fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes, afirma la Fiscalía en un comunicado.

¿Qué cargos enfrentan los policías detenidos en Michoacán?

Entre los detenidos, según el Registro Nacional de Detenciones, figura Celia Vargas Torres, directora de Seguridad municipal de Coeneo.

Posible nexo de los detenidos con el CJNG y la violencia en la Meseta Purépecha

La Fiscalía indicó que los uniformados podrían estar relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, las pesquisas buscan deslindar la posible vinculación de los detenidos con eventos recientes en la Meseta Purépecha, entre ellos la emboscada a policías estatales en Nahuatzen, donde fallecieron cinco elementos y cinco resultaron lesionados.