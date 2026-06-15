Morena impugna la elección en Coahuila tras perder 2 a 1 frente al PRI

Tras conocerse los resultados de los comicios para renovar el Congreso local, Morena Coahuila anunció de forma oficial la promoción de un juicio electoral con el que busca anular las 16 diputaciones locales. La estrategia del oficialismo repite una línea que se ha vuelto una constante en el mapa político nacional: siempre que el resultado no les favorece, acusan trampa y fraude; mientras que, cuando ganan, el proceso es calificado como democrático.

A través de un comunicado, la dirigencia morenista justificó la impugnación total alegando un ambiente de presunta violencia e irregularidades generalizadas. Entre los argumentos presentados ante las autoridades competentes, el partido denuncia la supuesta compra y coacción del voto mediante códigos QR, la participación de servidores públicos, el uso electoral de programas sociales y diversas anomalías en 962 casillas, lo que equivale al 22.6% del total instalado en el estado.

Asimismo, confirmaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

🗳️ Morena impugna la elección en Coahuila y busca anular las 16 diputaciones ganadas por el PRI, alegando presuntas irregularidades



Siempre que pierden, acusan trampa; cuando ganan, todo es normal... pic.twitter.com/Xfq6slCojk — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 15, 2026

El contraste de los datos oficiales: Un a victoria del PRI indiscutible

A pesar de la narrativa de fraude que intenta impulsar la dirigencia de Morena, los datos oficiales del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el 100% de las actas computadas, muestran una realidad contundente. La alianza conformada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) se llevó la victoria total al ganar de forma holgada los 16 distritos en disputa, alcanzando el 55% de la votación total emitida.

En contraste, la coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT) apenas logró captar el 26% de los sufragios. En estos tiempos de una constante amenaza de anular elecciones mediante conceptos ambiguos, la regla política dicta que conviene ganar por un amplio margen. Si bien Morena está en su derecho legal de impugnar, la realidad es que perder por una diferencia de casi dos a uno vuelve prácticamente imposible que los tribunales electorales decidan tumbar una elección completa.

Morena y PT caen en las preferencias respecto a 2023

El bloque de la llamada Cuarta Transformación sufrió un desplome significativo en la entidad. En 2023, la suma de Morena y el PT había alcanzado el 35% de la preferencia electoral en el Congreso; sin embargo, en esta última jornada cayeron cerca del 26%, lo que representa una pérdida neta de nueve puntos en apenas tres años.

Ante el evidente retroceso en las urnas, la vía legal se ha convertido en el último recurso del partido para cuestionar la legitimidad de un resultado adverso.