Cruzan ríos con mecates en Hidalgo; puente fue destruido por las lluvias ¡de 2025!

En el estado de Hidalgo, las lluvias han dejado incomunicadas a 21 localidades, lo que ha obligado a los habitantes a cruzar ríos con ayuda de cuerdas, debido a que los puentes que los conectaban llevan casi un año destruidos.

El colapso de infraestructura en la Huasteca hidalguense

Las precipitaciones demolieron en octubre de 2025 el puente que permitía el paso libre entre varias comunidades. La estructura provisional que autoridades municipales y comunales instalaron después también colapsó tras las últimas lluvias, por lo que una forma de cruzar es ayudándose mutuamente con sogas y formando cadenas humanas. En varios tramos, los vecinos usan lanchas y lazos para atravesar corrientes que antes resultaban transitables.

En la zona norte y la Huasteca, las lluvias provocaron deslaves que bloquearon al menos seis caminos, dejando comunidades aisladas y complicando el ingreso de apoyo y víveres.

¿Cómo enfrentan los habitantes los cruces de ríos peligrosos en Hidalgo?

En Huautla y Xochiatipan, habitantes deben emplear lanchas y sogas para cruzar ríos como El Garcés y El Calabozo; la alternativa por carretera implicaría casi cinco horas de trayecto y riesgos por fauna local.

En la comunidad de Chapula, el agua inundó viviendas y ocasionó destrozos materiales que afectan la vida diaria de los pobladores.

Los vecinos relatan que antes contaban con un paso provisional que permitía la salida cotidiana a actividades escolares y laborales; ahora, con ese acceso destruido, dependen de cruces peligrosos y colectivos para cubrir necesidades básicas.

El impacto de la tormenta "Boris" y las lluvias recientes en Hidalgo

Autoridades locales aún no han restablecido soluciones seguras y permanentes para las rutas afectadas, por lo que poblaciones enteras continúan en situación de aislamiento y riesgo.

Esta no es la primera vez que los habitantes del estado de Hidalgo enfrentan dificultades por las lluvias. Apenas la semana pasada, otros habitantes tuvieron que enfrentar deslaves y cierres de carreteras por las lluvias recientes causadas por la tormenta tropical “Boris”.

