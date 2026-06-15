¡La Tierra se abrió! Se forma enorme socavón al lado de una construcción por fuertes lluvias en Guadalajara

Una intensa tormenta provocó graves afectaciones en calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), especialmente en la zona centro, sur y poniente de la ciudad; estos fueron los daños que ocasionaron las fuertes lluvias de la tarde/noche del pasado domingo.

Los municipios afectados por la tormenta fueron: Guadalajara y Zapopan, donde el agua alcanzó lo 90 centímetros de altura, afectando las vialidades y provocando un enorme socavón.

Caos por lluvias en Guadalajara: Trabajan en las reparaciones del socavón

En calles de la colonia Lomas de Polanco, en el municipio de Guadalajara, el agua superó lo 50 centímetros de altura, mientras que en Zapopan, un vehículo quedó varado al transitar por la colonia Loma Bonita.

Por otro lado, en la lateral López Mateos, se registró un enorme socavón a un costado de una obra en construcción. El socavón mide alrededor de 15 metros de ancho, y cuenta con más o menos 20 metros de profundidad.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, informó que el colapso de dos líneas de agua potable, fue lo que provocó el cierre de las válvulas.

Además de detectar la ruptura de un tubo de drenaje, por lo que las labores de reparación podrían terminar hasta el jueves 18 de junio 2026.

Unidades de Protección Civil continuaron con los recorridos de vigilancia en zonas conflictivas y afortunadamente no se reportaron lesionados.

Atacan a golpes a hombre de 35 años; lo dejan tirado en calles de Zapopan

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad, fue brutalmente golpeado en calles de la colonia Santa Margarita, en el municipio de Zapopan, Jalisco; la víctima fue llevada al hospital en estado grave de salud.

Los primeros reportes indican que el hombre, quien se encontraba en compañía de una mujer, fue atacado por un grupo de sujetos que lo encararon antes de comenzar a golpearlo.

Vecinos realizaron el reporte a las autoridades al darse cuenta que la víctima se encontraba tirada en plena vía pública.

Elementos de la policía municipal darán cuentas al personal del Ministerio Público, quien se encargará de realizar la indagatoria correspondiente.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atacado a golpes y se reporta grave de salud, los hechos se reportaron en la colonia Santa Margarita en Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/i7IYIQPqlu — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 15, 2026

Hallan a joven herido e inconsciente en calles en Guadalajara

Un joven de aproximadamente 25 años de edad, fue hallado inconsciente en plena calle de la colonia Americana, ubicada en el municipio de Guadalajara; el sujeto cotaba con un fuerte golpe en la cabeza y estaba en presunto estado de ebriedad.

Afortunadamente, la herida no fue de consideración, por lo que los paramédicos lo atendieron en el lugar del incidente. La victima se encuentra fuera de peligro, por lo que firmó el desistimiento médico y no fue trasladado a un hospital.

Elementos de la policía municipal que quedaron a cargo del joven hasta que un familiar fuera por él al lugar de los hechos. Personal adecuado realizará las indagatorias correspondientes para determinar el cómo sucedieron los hechos.