“A ver de cómo nos toca": Mujer en estado de ebriedad en Puebla amenaza con conexiones con el CJNG

El caso de una mujer que presuntamente sufrió abuso policial en Cholula, Puebla, sufrió un giro, después de que salieran a la luz videos donde la supuesta víctima amenaza a policías, ya que ella alegaba tener nexos con el crimen organizado.

¿Qué pasó en la detención de Ariana "N" en Cholula?

Ariana “N”, una comerciante de joyas de Puebla, fue detenida el jueves 11 de junio de 2026 en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, después de que ingresó con su automóvil a una zona exclusiva de peatones e impactó un poste.

Videos en redes sociales mostraban cómo sus dos hijos menores lloran ante la detención de su madre por parte de policías municipales, así como la actitud agresiva de la mujer.

Según la versión oficial del ayuntamiento, la conductora ignoró las indicaciones de los elementos policiales e intentó huir, lo que puso en riesgo a transeúntes y a los menores que iban con ella.

Tras su detención, personal médico le practicó un certificado que determinó que presentaba tercer grado de intoxicación etílica.

#Puebla | Lo que inició como una infracción vial contra Ariana "N" en Cholula, terminó en polémica. Tras ser detenida por presunto estado de ebriedad y chocar acompañada de sus hijos, la mujer aseguró que saldría libre con dinero.



Durante el arresto, afirmó tener vínculos con… pic.twitter.com/nXvXK1gkev — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 15, 2026

Videos revelan amenazas contra policías tras detención en Puebla

En otros videos publicados posteriormente, la mujer aparece con una actitud agresiva y lanza amenazas contra los policías. En esas imágenes, ella asegura tener relación con presuntos operadores del crimen organizado en los estados de Veracruz y Oaxaca. Además, afirmó que sostuvo una relación por 10 años con Toño Aréchiga, supuesto contador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un video de la detención, Ariana “N” afirmó que solo tomó un tequila y amenazó directamente a los policías. “Los que venden droga no están aquí y, ¿sabes qué? (...) aunque me encierres, a ver de cómo nos toca”, mencionó.

Postura del presunto implicado sobre los vínculos con el CJNG

Por medio de las redes sociales de la diputada local morenista Nay Salvatori, Ariana “N” se defendió y aseguró que, debido a los nervios, comenzó a decir cosas sin sentido y hasta dijo tener miedo.

Mientras que José Antonio Pérez Aréchiga, supuesto contador del CJNG, publicó un comunicado donde rechazó las declaraciones de la mujer. “Niego categóricamente cualquier vínculo con las personas o hechos mencionados en este video que circula en las redes sociales y rechazo cualquier información especulativa que ponga en riesgo mi integridad y la de mi familia”, mencionó.

Por su parte, el gobierno de Puebla pidió a las autoridades de San Andrés Cholula revisar los protocolos de actuación de sus policías para evitar posibles abusos.

