¿Qué pasó en Puebla? Reportan tres personas sin vida tras la caída de una avioneta en Huejotzingo

El Gobierno de Puebla informó sobre la caída de una avioneta modelo C172 en terrenos de cultivo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco, municipio de Huejotzingo, minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán con destino a Poza Rica.

Cae avioneta en Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl

La tarde de este jueves 2 de abril, se desplomó una avioneta en el municipio de Huejotzingo, dejando un saldo de tres personas sin vida y una más lesionada, así lo dio a conocer el gobierno estatal.

El accidente ocurrió a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl. De acuerdo con la información preliminar, la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, donde tuvieron el reporte de perdida de comunicación y falla de aeronave; sin embargo, minutos después se registró el percance.

🚨✈️ El @Gob_Puebla informa que, derivado del accidente de aeronave registrado en el municipio de Huejotzingo, se confirma la caída de una avioneta, modelo C172, en terrenos de cultivo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en la localidad de Santa Ana… pic.twitter.com/NszfFSgiQk — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) April 2, 2026

En el lugar se confirmó el fallecimiento de tres personas, mientras que una más fue trasladada para recibir atención médica.

Autoridades estatales detallaron que en la zona laboraron de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, Bomberos, Guardia Nacional, autoridades municipales, personal del aeropuerto y cuerpo de emergencia, quienes atendieron el accidente tras el reporte de la caída de la aeronave.

✈️🚨 Actualización oficial



El Gobierno de Puebla confirmó la caída de una avioneta C172 en campos de cultivo de Huejotzingo, a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl, en Santa Ana Xalmimilulco.



La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán… pic.twitter.com/51KGLzxFWm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

¿Quiénes son las víctimas del desplome de la avioneta en Puebla?

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las personas que perdieron la vida en el accidente y de la persona lesionada, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes amplíen la información y den a conocer más detalles sobre las víctimas y las circunstancias de los hechos.

Avioneta se desploma; muere exfutbolista, un empresario y su esposa embarazada en Guatemala

El pasado 18 de marzo, un accidente de una avioneta en Guatemala dejó a cuatro personas muertas tras el desplome de una aeronave en una zona montañosa de San Marcos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que el vuelo era privado y que la unidad perdió altitud antes del impacto.

El accidente en Guatemala fue atendido por la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales. Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que no hubo sobrevivientes.

