VIDEO: Así fue el aparatoso accidente de camión de bomberos en Los Ángeles durante emergencia; hubo varios heridos

Momentos de tensión se vivieron la tarde-noche del martes en Los Ángeles luego de que un camión del Departamento de Bomberos de Los Ángeles se volcara en plena emergencia mientras se dirigía a atender el reporte de un incendio; el accidente, captado en video, dejó a dos bomberos lesionados y provocó daños sobre varios vehículos y negocios de la zona de Sunland.

El choque ocurrió alrededor de las 7 de la noche sobre Foothill Boulevard, cuando la pesada unidad atravesaba una intersección a gran velocidad; en las imágenes difundidas en redes sociales puede verse cómo el camión pierde estabilidad, se inclina peligrosamente y termina volcado de costado frente a un negocio, mientras automovilistas y peatones observaban la escena.

Así ocurrió el accidente del camión de bomberos en Los Ángeles

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la unidad se dirigía a un incendio estructural cuando ocurrió el percance; durante el trayecto, el camión aparentemente perdió el control en la zona de McVine Avenue y Foothill Boulevard .

El impacto fue tan fuerte que la unidad terminó chocando contra varios automóviles estacionados antes de detenerse parcialmente sobre la acera y recargada contra un edificio comercial; uno de los vehículos incluso quedó atrapado debajo del camión de bomberos tras la volcadura.

Videos grabados desde distintos ángulos muestran el momento exacto en que la unidad se inclina hacia un costado antes de impactarse; segundos después, vecinos y trabajadores de comercios cercanos comenzaron a salir para intentar ayudar a los tripulantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAPTAN ROBOS CON DRON: ASÍ OPERABAN PRESUNTOS CARTERISTAS QUE ROBABAN A PERSONAS EN BARRIO CHINO DE SAN FRANCISCO

Dos bomberos de Los Ángeles sufrieron heridas menores después de que su camión se volcara el martes por la tarde, en Sunland, en un accidente captado en video. Funcionarios dijeron que los bomberos se dirigían a un incendio cuando ocurrió el accidente. https://t.co/kECW2huZce pic.twitter.com/KOxIfsgtqn — ABC7 en Español (@abc7espanol) May 20, 2026

Bomberos resultaron heridos tras la volcadura

El LAFD confirmó que dos bomberos sufrieron heridas menores y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades mientras se notifica a sus familias.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron a uno de los rescatistas siendo llevado en camilla después del accidente; además, personal de emergencia acordonó toda la zona para iniciar las maniobras de retiro de la pesada unidad.

Aunque no se reportaron civiles lesionados, varios negocios tuvieron que ser evacuados por precaución; empleados de un restaurante cercano aseguraron que el área permaneció cerrada durante varias horas debido al operativo y a las investigaciones posteriores.

Bad crash involving LAFD engine 274 yesterday in the Sunland Area. Surveillance video shows the engine spinning out and crashing into a row of parked cars while responding to a structure fire call. Thankfully only 2 firefighters received minor to moderate injuries and no… pic.twitter.com/zKP6KynkME — SubX.News® (@SubxNews) May 20, 2026

Policía investiga qué provocó el accidente

La Policía de Los Ángeles abrió una investigación para determinar qué causó la pérdida de control del camión mientras respondía a la emergencia; hasta ahora no se ha informado si hubo una falla mecánica, exceso de velocidad o alguna otra circunstancia relacionada con el percance.