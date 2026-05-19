¿Qué pasó en Perú? Sismo de magnitud 6.1 activa monitoreo y alarma a miles HOY

Un fuerte sismo de magnitud 6.1 sorprendió hoy martes a miles de personas en Perú, luego de registrarse frente a las costas de la región de Ica, según informó oficialmente el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El súbito movimiento ocurrió exactamente a las 12:57 del día (hora local) y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

#IMPORTANTE | Se registra sismo en Ica, Perú; hasta el momento se reportan daños materiales.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/8GPpFyoIBr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

El Instituto Geofísico del Perú detalló que el epicentro se localizó en el océano Pacífico, al sur de la ciudad de Ica, una zona considerada de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Especialistas explican que la profundidad del movimiento ayudó a disminuir posibles daños severos en superficie, aunque el temblor sí fue ampliamente percibido. Hasta el momento, las autoridades peruanas no han reportado víctimas fatales ni daños estructurales mayores relacionados con el sismo.

Footage from Ica and Pisco shows the 6.1-magnitude earthquake on Peru’s southern coast; authorities say no victims or major damage have been reported so far. #Sismo #Temblor #Peru https://t.co/lKiWr2wYfB pic.twitter.com/jbOeb9Qr3i — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

¿Qué dijo el Instituto Geofísico del Perú?

A través de un comunicado oficial, el Instituto Geofísico del Perú llamó a la ciudadanía a mantener la calma y seguir únicamente información oficial. Además, recordó que el organismo mantiene vigilancia permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional mediante el trabajo continuo del Centro Sismológico Nacional.

Respecto al último sismo de M6.1, el #IGPInforma lo siguiente: pic.twitter.com/BuVfMToEmc — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 19, 2026

VIDEO: Sismo de 6.1 genera alerta en Ica; se sintió hasta en Lima

Usuarios en redes sociales reportaron que el temblor fue percibido con intensidad moderada en distintas ciudades del país, incluida Lima, generando momentos de tensión entre la población.

Informes y publicaciones de videos procedentes de Ica, estudiantes de la Universidad San Juan Bautista reprotaron muros derrumbados, además de escombros tras el sismo de magnitud 6.1; además de que también se reportaron daños adicionales en la UTP, en la Megaplaza y otros lugares tras el temblor de hoy.

Reports from Ica, Peru, say students at San Juan Bautista University saw fallen walls and debris after the 6.1 earthquake, with additional damage also reported at UTP, Megaplaza, and other places. #Sismo #Temblor https://t.co/UbDruIXndQ pic.twitter.com/EIiG71A6Ie — GeoTechWar (@geotechwar) May 19, 2026

¿Por qué tiembla tanto en Perú?

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a esta ubicación geográfica, el país registra cientos de movimientos sísmicos cada año, aunque muchos son imperceptibles para la población.