Ataque armado contra candidato y senador Alexander López sacude a Colombia; Petro denuncia intento de secuestro

La tensión política volvió a escalar en Colombia luego de que el senador oficialista Alexander López fuera víctima de un ataque armado en la vía Panamericana, entre Popayán y Cali; el presidente Gustavo Petro denunció inicialmente un presunto intento de secuestro y aseguró que hombres armados dispararon contra una de las camionetas del esquema de seguridad del legislador.

El atentado ocurrió a menos de dos semanas de las elecciones y en medio de un ambiente marcado por amenazas, violencia política y ataques contra líderes sociales; según Alexander López, el vehículo blindado que habitualmente utiliza fue rafagueado con fusiles por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, aunque él logró salir ileso debido a que viajaba en otra camioneta.

Así ocurrió el ataque contra Alexander López

De acuerdo con el senador, el atentado se registró sobre un tramo de la carretera Panamericana en el departamento del Cauca, una de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales y narcotráfico en el suroeste colombiano.

López explicó que el ataque iba dirigido directamente contra la camioneta blindada asignada a su esquema de seguridad; sin embargo, momentos antes había cambiado de vehículo y se desplazaba en otra unidad perteneciente al senador Kevin Gómez.

Esa decisión evitó que resultara herido cuando hombres armados comenzaron a disparar ráfagas de fusil contra el convoy.

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🇨🇴 | URGENTE: El senador colombiano Alexander López sufrió un ataque a su caravana el martes en Cauca, con su vehículo blindado y su automóvil personal impactados por rebeldes del ahora disuelto grupo guerrillero FARC en una región plagada de conflictos, dijo el presidente… pic.twitter.com/CaNVT3Lh9R — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 20, 2026

Gustavo Petro vincula el ataque con disidencias de las FARC

Minutos después del atentado, Gustavo Petro confirmó públicamente el hecho y señaló que el vehículo fue atacado presuntamente por integrantes del grupo armado liderado por Iván Mordisco, uno de los principales jefes de las disidencias de las antiguas FARC.

El mandatario colombiano aseguró que el atentado ocurrió cerca de una zona donde semanas atrás se registró un ataque con explosivos que dejó decenas de víctimas civiles; además, advirtió sobre el aumento de hechos violentos en regiones donde operan grupos armados ligados al narcotráfico.

Petro también informó que otro vehículo, perteneciente a un alcalde de la región, habría sido atacado durante los hechos violentos registrados en la zona.