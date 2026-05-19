Revelan nuevo VIDEO del momento exacto cuando se desprende motor de avión en Kentucky

El accidente de un avión en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, ocurrido en noviembre de 2025, ocurrió cuando a una aeronave de carga de la empresa UPS se le desprendió uno de los motores. Una cámara captó el momento en video del siniestro.

La aeronave despegó del Aeropuerto Muhammad Ali el 4 de noviembre de 2025 con rumbo a Honolulu, en Hawái, cuando el avión, modelo McDonnell Douglas MD-11F, terminó por estamparse en el suelo, dejando un saldo fatal de tres tripulantes y 11 personas en tierra.

Las flamas del impacto y los escombros llegaron a 800 metros de la zona del desplome.

Revelan VIDEO del avionazo en Louisville, Kentucky

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) presentó testimonios de testigos y de representantes de UPS, Boeing (que adquirió a McDonnell Douglas) y el sindicato de pilotos, así como el reporte preliminar de lo que sucedió en el desastre.

Un video de una cámara de seguridad del aeropuerto muestra cómo el motor se separó y subió por encima del ala antes de caer junto a la pista. Así, la aeronave lanzó llamas y una densa columna de humo negro sobre la pista mientras descendía. El avión solo alcanzó a elevarse unos nueve metros antes de estrellarse contra un almacén, un patio de almacenamiento y una planta de reciclaje a las afueras de la terminal aérea.

Qué provocó el accidente del avión MD-11 de UPS en Louisville

El informe señala que existió una falla en un par de elementos estructurales que mantenían el motor izquierdo fijo al ala. El avión, con 34 años de operación, tenía un total de tres motores: dos en las alas y uno en la cola.

En la audiencia celebrada hoy, 19 de mayo de 2026, la NTSB presentó una animación del diseño de la conexión entre el motor y el ala y cómo falló.

El motor está sujeto al ala mediante un soporte que contiene un cojinete, conocido como terminal, el cual se agrietó por fatiga y se partió, señalan los investigadores.

🌎 USA 🇺🇸 | URGENTE: 📹 Imágenes de vigilancia por CCTV del Vuelo 2976 de UPS mostraron el momento en que el motor izquierdo y el pilón se separaron del ala durante el despegue, en Louisville. pic.twitter.com/taoYBbzl1B — XAlertNow (@xalertnow) May 19, 2026

Qué pasará con los aviones McDonnell Douglas MD-11 de FedEx y UPS

Días después del accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó que todos los aviones del modelo MD-11 estuvieran en tierra para ser inspeccionados.

Apenas la semana pasada regresaron a brindar servicio. Aunque UPS anunció que ya no usaría aviones MD-11 y FedEx ya reinició sus vuelos con aviones de este modelo que fueron reparados e inspeccionados.

