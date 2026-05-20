VIDEO | No hay revolución, queremos una relación directa con el pueblo de Cuba: Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que su país busca una nueva relación con Cuba, que sea directamente con los habitantes de la isla, y ya no con el régimen militar que la controla.

Ayuda humanitaria de 100 millones de dólares para el pueblo cubano

En un mensaje en video, el alto funcionario destacó que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria por 100 millones de dólares consistentes en alimentos y medicinas, la cual deberá ser entregada por medio de la Iglesia Católica o directamente al pueblo cubano, sin intermediarios.

Qué es Gaesa y por qué Estados Unidos la acusa de controlar Cuba

Rubio criticó la existencia de una empresa llamada Gaesa, siglas de Grupo de Administración Empresarial, la cual fue creada por Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, hace 30 años, la cual es controlada por las fuerzas armadas de Cuba y cuenta con “ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual”. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18 mil millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba”.

El secretario de Estado reiteró que Cuba “no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un Estado dentro del Estado, que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse”.

Las sanciones del Departamento de Estado contra la élite militar

Apenas el 7 de mayo de 2026, el Departamento de Estado anunció sanciones contra Gaesa, la empresa Moa Nickel SA y contra Ania Guillermina Lastres Morera, quien fue directora de Gaesa.

La dependencia estadounidense describió que la empresa controla alrededor del 40% de la economía cubana y cuenta con hasta 20 mil millones de dólares en activos ilícitos.

“Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto uno: Cuba”, mencionó Marco Rubio.

“Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país”, sentenció Rubio en su mensaje.

Posible acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro

Esta declaración ocurre el 20 de mayo de 2026, cuando Cuba celebra su independencia lograda en 1902 y justo cuando las autoridades estadounidenses realizarán un mensaje sobre una posible acusación contra Raúl Castro.

