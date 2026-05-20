Estados Unidos acusa formalmente a Raúl Castro, según Reuters

El gobierno de Estados Unidos reveló una acusación formal contra Raúl Castro, exdictador de Cuba, de acuerdo con un alto funcionario del gobierno de Donald Trump que habló con la agencia de noticias Reuters.

¿Por qué Estados Unidos acusa a Raúl Castro?

Aunque las autoridades no detallaron el motivo de la acusación, es posible que esté basada en lo sucedido en 1996, cuando aviones cubanos derribaron aeronaves de un grupo de exiliados cubanos, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Justicia que habló con la misma agencia de noticias, bajo condición de anonimato.

El origen del caso: el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El 24 de febrero de 1996, aviones de la Fuerza Aérea de Cuba derribaron avionetas de Hermanos al Rescate, una organización que ayudaba a cubanos a escapar de la isla. Las cuatro personas a bordo, tres cubanos y un estadounidense, murieron.

La dictadura alegó que las avionetas estaban en espacio aéreo cubano y aseguró que actuó en legítima defensa, mientras Estados Unidos señaló que sobrevolaban aguas internacionales, posición respaldada por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Hermanos al Rescate ayudaba a buscar a balseros cubanos, por medio de sobrevuelos de rutina. A inicios de 1996, funcionarios de la dictadura cubana los acusaron de lanzar miles de folletos en La Habana.

