Le hicieron una cirugía estética y la encuentran muerta 6 días después; el caso de Yulixa Tolosa en Colombia

Tras seis días desaparecida, las autoridades de Colombia encontraron a Yulixa Tolosa, quien se había sometido a un procedimiento en un centro estético de Bogotá y posteriormente se desconocía su paradero.

Alcalde Carlos Fernando Galán confirma el asesinato de Yulixa Tolosa

Las autoridades de Bogotá informaron el martes 19 de mayo de 2026 que encontraron un cuerpo que coincide con su descripción. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó la identidad.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Tolosa. El pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal. El cuerpo de Yulixa fue encontrado hoy sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca. A esto tenemos que llamarlo por su nombre: a Yulixa la asesinaron; no fue una mala práctica médica. Fue un asesinato”, dijo el alcalde.

Detienen en Venezuela a presuntos culpables en la muerte de Yulixa Tolosa

En la mañana del martes 19 de mayo de 2026, las autoridades confirmaron la detención de dos personas señaladas de haber reclamado el vehículo negro en el que Yulixa Tolosa fue transportada por última vez.

Los detenidos cayeron en la comunidad de Guanare, Venezuela. Se trata de Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y de María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, señalados por las autoridades colombianas como presuntamente vinculados con la desaparición y muerte de Yulixa. El reporte oficial indica que la pareja fue detenida cuando regresaba a Venezuela procedente de Colombia.

Según la investigación, durante los interrogatorios los detenidos revelaron el punto donde estaba el cuerpo. La Fiscalía les atribuye los delitos de desaparición forzada y ocultamiento o alteración de elemento material probatorio.

🔴 Detenidos en Venezuela los dueños de la clínica donde murió Yulixa Toloza en Colombia



En un despliegue de seguridad ejecutado la tarde de este lunes, 18 de mayo, funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP-Guanare) del Cuerpo de Policía del Estado Portuguesa… pic.twitter.com/ASoXwwA7CX — José Marcano (@josefco27) May 19, 2026

¿Qué pasó con Yulixa Tolosa? Cronología de su desaparición en Bogotá

Cámaras de seguridad del barrio donde vivía Yulixa registraron imágenes de la mañana del miércoles 13 de mayo a las 7:24 horas, cuando salió con unas maletas acompañada de una amiga. Ambas subieron a un vehículo particular color gris que las llevó al centro estético. En videos internos del establecimiento, personal grabó a Yulixa aparentemente en mal estado de salud; le piden que respire y se tranquilice.

Revela el Periodista Hector Rojas de Noticias Caracol: Tras 7 días desaparecida, el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, apareció a un costado de la carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca. La mujer de 52 años se sometió a un procedimiento estético y tras complicaciones de… pic.twitter.com/l4KZ5Km4ML — Alexander Gonzalez (@ElExpreso) May 19, 2026

En otras grabaciones es posible ver cuando cae al piso y un hombre y una mujer la levantan y la suben a una camilla, imágenes posteriores al procedimiento que mencionan que estaba en un lamentable estado.

Testigos refirieron que vieron a Yulixa con piel demasiado pálida, labios morados e inconsciente.