¡Tensión máxima! Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia tras declaraciones de Gustavo Petro sobre Evo Morales

La tensión política en América Latina escaló luego de que el gobierno de Bolivia ordenara la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la crisis interna boliviana y el papel del expresidente Evo Morales.

Cabe señalar que el conflicto diplomático comenzó después de que Petro afirmara en redes sociales que Bolivia enfrenta una supuesta “insurrección popular”, además de expresar respaldo político a Morales, quien actualmente enfrenta una orden de captura por una investigación relacionada con presunta trata de personas agravada, según autoridades bolivianas.

La administración boliviana calificó las declaraciones como una “intromisión en asuntos internos” y criticó que el mandatario colombiano utilizara plataformas como TikTok y “X”, antes Twitter, para abordar un tema diplomático delicado.

El Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, expulsó a la embajadora de #Colombia en #Bolivia, Elizabeth García, tras las declaraciones del presidente colombiano, @petrogustavo, sobre el conflicto social que atraviesa el país, lo que las autoridades bolivianas… pic.twitter.com/ZIPDhAKgyy — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) May 20, 2026

¿Por qué Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia?

La Cancillería boliviana informó que la decisión responde a la necesidad de “preservar la soberanía y el respeto institucional” del país. En un comunicado, el gobierno aseguró que las declaraciones de Petro “distorsionan la realidad” y contribuyen a aumentar la tensión política en medio de las protestas y bloqueos que afectan distintas regiones bolivianas.

Aunque la expulsión de la diplomática representa uno de los momentos más tensos entre ambos gobiernos en años recientes, Bolivia aclaró que no se han roto relaciones diplomáticas con Colombia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano declaró persona no grata a la funcionaria colombiana Elizabeth García, exigiendo la conclusión de sus actividades.



La medida responde a las opiniones públicas de Gustavo Petro sobre la cris!s interna, consideradas por el… pic.twitter.com/fYPOf0fO9K — CRE SATELITAL (@Cresatelitalecu) May 20, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la crisis en Bolivia?

El presidente colombiano publicó mensajes en redes sociales donde defendió a Evo Morales y cuestionó la situación política boliviana. Petro incluso ofreció una posible mediación internacional, propuesta que fue rechazada por el gobierno boliviano, el cual insistió en que cualquier diálogo debe realizarse por los canales diplomáticos formales y no mediante redes sociales.

Las declaraciones llegan mientras Bolivia enfrenta semanas de protestas, bloqueos carreteros y enfrentamientos políticos derivados de la crisis entre sectores afines a Morales y el gobierno actual.

Evo Morales sigue en el centro de la crisis

Evo Morales continúa siendo una de las figuras más polémicas de Bolivia; el exmandatario lidera movilizaciones y mantiene influencia sobre sindicatos y grupos sociales, pese a las investigaciones judiciales abiertas en su contra.

Además, un grupo de 16 expresidentes iberoamericanos, junto con voces políticas de Estados Unidos, manifestaron respaldo a la institucionalidad boliviana y alertaron sobre un posible intento de desestabilización. La nueva confrontación diplomática entre Bolivia y Colombia evidencia cómo la crisis boliviana ya comienza a tener impacto regional. La pregunta ahora es: ¿podrá América Latina evitar que esta tensión política escale aún más?