Captan robos con dron: Así operaban presuntos carteristas que robaban a personas en barrio chino de San Francisco

La policía captó desde un dron a una banda dedicada a robos en San Francisco; los sospechosos seguían peatones en el barrio chino para vaciar mochilas y bolsos.

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Una investigación encubierta en San Francisco terminó con la captura de tres presuntos carteristas señalados de cometer múltiples robos en el barrio chino de la ciudad; las autoridades difundieron imágenes grabadas desde un dron donde se observa cómo el grupo seguía a peatones y les robaba pertenencias mientras caminaban entre calles concurridas de Chinatown.

La Policía de San Francisco informó que los sospechosos operaban coordinadamente; mientras una persona extraía objetos de mochilas o bolsos, otras dos bloqueaban la vista de las víctimas y vigilaban los alrededores para evitar ser descubiertos; el caso comenzó a investigarse luego de un aumento de robos reportados desde abril de 2026, incluyendo una víctima que perdió alrededor de 4 mil dólares en pertenencias.

Así seguían y robaban a víctimas en pleno Chinatown

De acuerdo con autoridades, comerciantes y vecinos comenzaron a reportar un incremento de robos silenciosos en calles comerciales y zonas turísticas del barrio chino; por ello, agentes encubiertos iniciaron vigilancia especial junto con el Real Time Investigation Center de la policía local.

Las investigaciones permitieron identificar un vehículo presuntamente utilizado por el grupo; posteriormente, el pasado 16 de mayo, cámaras lectoras de placas y un dron policial ayudaron a rastrear el automóvil cuando ingresó a San Francisco desde Vallejo.

Las imágenes aéreas difundidas por la policía muestran cómo los sospechosos recorrían banquetas observando a posibles víctimas; momentos después, uno de ellos aprovechaba distracciones para abrir mochilas o bolsos y sustraer objetos personales sin que las personas se dieran cuenta de inmediato.

Dron policial captó el momento de los robos

El video difundido por las autoridades se convirtió rápidamente en uno de los elementos más impactantes del caso debido a que muestra el método utilizado por el grupo; en las grabaciones puede verse cómo los sospechosos caminaban juntos, aparentando ser simples peatones mientras vigilaban a turistas y residentes.

Según el reporte policial, los agentes lograron documentar al menos tres robos distintos antes de coordinar el operativo de captura; posteriormente, oficiales vestidos de civil interceptaron y arrestaron a los tres sospechosos dentro del distrito de Chinatown.

Durante el operativo, la policía recuperó objetos robados y logró devolver varias pertenencias a las víctimas afectadas; además, las investigaciones continuaron hacia las viviendas relacionadas con los detenidos.

