Captan robos con dron: Así operaban presuntos carteristas que robaban a personas en barrio chino de San Francisco
La policía captó desde un dron a una banda dedicada a robos en San Francisco; los sospechosos seguían peatones en el barrio chino para vaciar mochilas y bolsos.
Una investigación encubierta en San Francisco terminó con la captura de tres presuntos carteristas señalados de cometer múltiples robos en el barrio chino de la ciudad; las autoridades difundieron imágenes grabadas desde un dron donde se observa cómo el grupo seguía a peatones y les robaba pertenencias mientras caminaban entre calles concurridas de Chinatown.
La Policía de San Francisco informó que los sospechosos operaban coordinadamente; mientras una persona extraía objetos de mochilas o bolsos, otras dos bloqueaban la vista de las víctimas y vigilaban los alrededores para evitar ser descubiertos; el caso comenzó a investigarse luego de un aumento de robos reportados desde abril de 2026, incluyendo una víctima que perdió alrededor de 4 mil dólares en pertenencias.
Así seguían y robaban a víctimas en pleno Chinatown
De acuerdo con autoridades, comerciantes y vecinos comenzaron a reportar un incremento de robos silenciosos en calles comerciales y zonas turísticas del barrio chino; por ello, agentes encubiertos iniciaron vigilancia especial junto con el Real Time Investigation Center de la policía local.
Las investigaciones permitieron identificar un vehículo presuntamente utilizado por el grupo; posteriormente, el pasado 16 de mayo, cámaras lectoras de placas y un dron policial ayudaron a rastrear el automóvil cuando ingresó a San Francisco desde Vallejo.
Las imágenes aéreas difundidas por la policía muestran cómo los sospechosos recorrían banquetas observando a posibles víctimas; momentos después, uno de ellos aprovechaba distracciones para abrir mochilas o bolsos y sustraer objetos personales sin que las personas se dieran cuenta de inmediato.
San Francisco police arrested three suspects tied to a string of pickpocket thefts targeting victims in Chinatown. During a search warrant at the suspects’ residence, officers recovered more than $14,000 in cash along with stolen property linked to the crimes. pic.twitter.com/cmghQtlybg— Breaking911 (@Breaking911) May 19, 2026
Dron policial captó el momento de los robos
El video difundido por las autoridades se convirtió rápidamente en uno de los elementos más impactantes del caso debido a que muestra el método utilizado por el grupo; en las grabaciones puede verse cómo los sospechosos caminaban juntos, aparentando ser simples peatones mientras vigilaban a turistas y residentes.
Según el reporte policial, los agentes lograron documentar al menos tres robos distintos antes de coordinar el operativo de captura; posteriormente, oficiales vestidos de civil interceptaron y arrestaron a los tres sospechosos dentro del distrito de Chinatown.
Durante el operativo, la policía recuperó objetos robados y logró devolver varias pertenencias a las víctimas afectadas; además, las investigaciones continuaron hacia las viviendas relacionadas con los detenidos.