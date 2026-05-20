Lavaban dinero con criptomonedas: EU sanciona a empresas y personas relacionadas con “Los Chapitos”

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra 12 personas y dos empresas relacionadas con un esquema de lavado de dinero procedente del tráfico de fentanilo. Los sancionados están relacionados con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista por el gobierno de Donald Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció las sanciones hoy 20 de mayo de 2026. Además, reveló cómo funcionaban: se trata de dos redes, una que lava dinero por medio de criptomonedas y otra que trafica con estupefacientes hacia la Unión Americana y también lava dinero para el cártel.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned more than a dozen individuals and entities, comprising two distinct networks, linked to the terrorist Sinaloa Cartel and its fentanyl trafficking activities. The Sinaloa Cartel is responsible for a significant portion… — Treasury Department (@USTreasury) May 20, 2026

¿Cómo funcionaba la red de lavado con criptomonedas de Los Chapitos?

Armando de Jesús Ojeda Avilés coordinó la recolección de grandes sumas de efectivo en Estados Unidos, las cuales provenían de ventas de fentanilo y otras drogas, y facilitó su conversión en criptomonedas para enviar los fondos al Cártel de Sinaloa.

Su red incluyó proveedores en México y mensajeros en Estados Unidos que recogían el dinero. Entre sus colaboradores está Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como el principal corredor de fondos que movía transferencias por medio de monedas electrónicas, y Rodrigo Alarcón Palomares, quien realizó recolecciones de efectivo y enfrenta además una acusación formal por lavado mediante criptomonedas.

Ojeda Avilés pasó a ser el principal lavador de dinero para “Los Chapitos” después de la muerte de Mario Alberto Jiménez Castro, sancionado por la OFAC en 2023, quien también usaba criptomonedas y transferencias electrónicas para limpiar el dinero procedente de la venta de fentanilo en Estados Unidos.

El rol de Jesús González Peñuelas en el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana

La otra red está dirigida por Jesús González Peñuelas, quien está prófugo, y encabeza una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y al lavado de dinero para el cártel.

González Peñuelas lidera, desde el año 2007, el envío de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.

El gobierno estadounidense le presentó cargos y ofreció recompensas por su arresto; la DEA y el Departamento de Estado publicaron recompensas por información que conduzca a su captura.

Empresas en Chihuahua vinculadas al Cártel de Sinaloa según la OFAC

Otros sancionados son Alfredo Orozco Romero, asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína. Además, controla una empresa de seguridad llamada Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, llamado Gorditas Chiwa, a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como prestanombres.

El Departamento del Tesoro recuerda que el Cártel de Sinaloa figura como organización terrorista extranjera responsable de una gran parte de la llegada de fentanilo ilegal a Estados Unidos y que causa miles de muertes. “Como ha dicho el presidente Trump, esta administración no permitirá que narco-terroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Consecuencias legales y financieras: bloqueo de bienes y riesgo de sanciones secundarias

Como resultado de las designaciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC.

