Revelan reunión de alcalde en Morelos con “El Barbas”, cabecilla del Cártel del Sinaloa

Luego del caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, acusado de supuestos nexos con el crimen organizado, salió a la luz una nueva historia de narcogobierno con el Cártel de Sinaloa.

Este jueves se dio a conocer la captura de seis funcionarios públicos de Morelos a quienes se les relaciona de supuestos nexos con la delincuencia organizada.

Alcalde se reunió con criminal del Cártel de Sinaloa

Autoridades de seguridad ejecutaron acciones derivadas de la Operación Enjambre, y detuvieron a más políticos de Morelos, por supuestos vínculos criminales.

Con este operativo, que inició en el Estado de México en noviembre de 2024, los detenidos en esta ocasión fueron:



Agustín "N", presidente municipal de Atlatlahucan



Irving "N", expresidente Municipal de Yecapixtla (detenido en Querétaro)



(detenido en Querétaro) Pablo Adrián "N", empresario y Oficial Mayor de Cuautla



Arisbel Rubi "N", alias “La Jefa”, excandidata de Morena a la alcaldía de Atlatlahucan



a la alcaldía de Atlatlahucan Horacio "N", Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla



Jonathan "N", tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos.



Buscan a detener a presidente municipal de Cuautla

La Fiscalía General de la República (FGR) señala que los detenidos están posiblemente relacionados con un grupo delictivo.

Esta organización logró penetrar la estructura municipal por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que son funcionarias o funcionarios públicos actualmente.

Mientras que Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, s buscado y por ahora la Unidad de Inteligencia Financiera incluirá en la Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos: 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos.

¿Quién es "El Barbas", criminal clave en reunión con funcionarios?

Los detenidos están preusntamente relacionados con una reunión con Júpiter "N", alias “El Barbas", operador regional del Cártel del Pacífico en la región oriente de Morelos.

“El Barbas” al parecer ha cooptado y/o impuesto alcaldes y funcionarios municipales con el fin de operar con libertad e impunidad.

Las investigaciones señalan que protegían a Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, integrante del Cártel de Sinaloa.

Ligan a políticos de Morelos con agresiones a candidatos

La FGR aseguró que los detenidos intimidaban a rivales políticos a través de la violencia.

La investigación federal señala que se les relaciona con la muerte de ex alcaldes morelenses en 2022 y 2023 y con agresiones a candidatos en las elecciones de 2023- 2024.

Los detenidos son investigados por los delitos de extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro.

