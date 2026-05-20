Caos vial por MEGA marcha de campesinos hoy: Estos son los bloqueos que colapsan la CDMX este20 de mayo 2026 EN VIVO
lerta vial: Consulta las marchas, manifestaciones y bloqueos que afectarán la circulación en las principales avenidas de la CDMX hoy. ¡Evita retrasos!
La Ciudad de México enfrenta una jornada de complicaciones viales debido a diversas marchas CDMX programadas para este día. Manifestantes tomarán las principales arterias de la capital, lo que provocará cortes a la circulación y desvíos en el transporte público.
Para evitar retrasos, en este espacio te presentamos el reporte actualizado al minuto con los bloqueos activos y las mejores alternativas viales para desplazarte hoy.
Caos vial por MEGA marcha de campesinos hoy: Estos son los bloqueos que colapsan la CDMX este20 de mayo 2026 EN VIVO
Policías interceptan a productores agrícolas en el centro de la CDMX
Elementos de seguridad interceptaron a un grupo de productores agrícolas provenientes de Tlaxcala en la intersección de Canal del Norte y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la Ciudad de México.
Los trabajadores del campo se movilizaban hacia la capital con un pliego petitorio que incluye la exclusión de los granos básicos del tratado comercial TMEC, el establecimiento de precios de garantía para la totalidad de sus cosechas, la implementación de un esquema de agricultura diferente a nivel federal y el reforzamiento de la seguridad en las vías de comunicación del país.
#AlertaVial | Bloqueo en Reforma, CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 20, 2026
Campesinos de Tlaxcala fueron interceptados por policías en el cruce de Canal del Norte y Paseo de la Reforma, en la zona centro de la CDMX; exigen sacar los granos básicos del T-MEC, precios de garantía para todas las cosechas, un nuevo… pic.twitter.com/P96R0TRBNs