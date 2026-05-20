Caos vial por MEGA marcha de campesinos hoy: Estos son los bloqueos que colapsan la CDMX este20 de mayo 2026 EN VIVO

La Ciudad de México enfrenta una jornada de complicaciones viales debido a diversas marchas CDMX programadas para este día. Manifestantes tomarán las principales arterias de la capital, lo que provocará cortes a la circulación y desvíos en el transporte público.

Para evitar retrasos, en este espacio te presentamos el reporte actualizado al minuto con los bloqueos activos y las mejores alternativas viales para desplazarte hoy.