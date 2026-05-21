Tráiler se queda sin frenos y choca contra vehículos en Constituyentes y Parque Lira

Un tráiler presuntamente se quedó sin frenos y causó una carambola entre avenida Constituyentes, a la altura de Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

De forma preliminar se reportó que al menos nueve vehículos estuvieron involucrados en el accidente ocurrido alrededor de las 21:00 horas; la pesada unidad quedó empotrada en el muro de contención.

🚨🚛 #Accidente Un tráiler sin frenos impactó a 9 autos en avenida Constituyentes esquina con Gobernador Gregorio Gelati, colonia Daniel Garza, @AlcaldiaMHmx.



Autoridades atienden la emergencia y se reportan afectaciones viales en la zona.



Vía @tritonazteca11 pic.twitter.com/vI0fMweOuY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

Hasta el momento no hay lesionados de gravedad y el tráiler se quedó sin frenos una vez que ingresó a la CDMX, sin embargo, serán las investigaciones las que indiquen la causa del accidente.

Servicios de emergencia de Tacubaya llegaron al lugar para retirar los vehículos afectados, cuyas bolsas de aire quedaron accionadas tras el accidente que colapsó el tráfico en la zona de Constituyentes.

El choque dejó a un lesionado, de acuerdo con bomberos de la CDMX.|Saúl Díaz

Bomberos ajusta cifra de lesionados por accidente en avenida Constituyentes

El servicio de bomberos de la capital detalló que la carambola fue entre el tráiler y tres vehículos particulares, cuyo saldo es de una persona herida que fue atendida en el lugar.

Debido a las labores de servicios de emergencia para retirar las unidades afectadas, se reporta tráfico vehicular; hasta el momento no se han dado a conocer las alternativas viales.

Informamos que se registró un choque entre un tráiler y 3 vehículos particulares en avenida Constituyentes esquina avenida Parque Lira; en el lugar se reportó una persona lesionada, la cual fue atendida por personal médico en el sitio. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/mXTH7CbmZv — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 21, 2026

Segundo accidente vehicular en la CDMX; camión se quedó sin frenos en la Álvaro Obregón

No muy lejos de avenida Constituyentes se registró otro percance vehicular, luego de que un camión se quedó sin frenos e impactó a varios vehículos en una gasolinera ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, cuyo saldo hasta el momento es de 14 lesionados.