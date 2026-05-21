Suprema Corte determina ayuda a adultos mayores enjuiciados, pero no a todos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó un cambio que impactará a las personas adultas mayores en México que se encuentren en un juicio penal.

Ahora, de acuerdo con el máximo tribunal del país, las personas de la tercera edad que estén enfrentando un proceso legal pueden recibir ayuda y acompañamiento de especialistas.

Ayuda no será para todos los adultos mayores enjuiciados

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dichas personas tienen derecho a recibir el acompañamiento de un especialista del Sistema de Protección a las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, aclararon que este apoyo no se dará de forma automática en todos los casos, sino que se debe analizar la situación particular de cada persona para evaluar qué tan vulnerable es y qué necesidades específicas tiene.

"Este acompañamiento especializado, caso por caso, busca superar las barreras para comprender el proceso y ejercer una defensa efectiva, de modo que las y los jueces deben hacer del conocimiento de la persona adulta mayor la posibilidad de que una persona agente del Sistema de Protección los acompañe".

Caso en Nuevo León impulsa fallo de la Suprema Corte

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue tras conocer un proceso penal contra dos personas adultas mayores por el delito de despojo en el estado de Nuevo León.

El Alto Tribunal determinó que las personas adultas mayores cuando enfrentan un proceso penal, tienen derecho a recibir este tipo de acompañamiento.

¿Cómo se castiga el delito de despojo en México?

Quien comete el delito de despojo, de acuerdo con el Artículo 395 del Código Penal Federal, podrá ser sentenciado a una pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos.

La pena será aplicable incluso cuando el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa.

Cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, además de la pena señalada, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de uno a seis años de prisión.

