¡CDMX endurece medidas! Podrías recibir multa aunque tu auto tenga holograma vigente

A partir de este 20 de mayo, la Ciudad de México aplicará nuevas reglas en materia de verificación vehicular y contaminación ambiental. El nuevo Reglamento de la Ley Ambiental capitalina le da más facultades a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para detener vehículos que emitan humo o gases contaminantes visibles, incluso si cuentan con holograma vigente.

La medida marca un cambio importante porque antes únicamente podían ser sancionados los automóviles que no portaban holograma de verificación. Ahora, las autoridades también podrán revisar unidades que aparentemente aprobaron el proceso, pero que aun así circulan contaminando.

El nuevo ordenamiento fue publicado por el Congreso capitalino en la Gaceta Oficial y también contempla una revisión más estricta a los verificentros, debido a sospechas de irregularidades en algunos procesos de validación.

La intención oficial, según el reglamento, es reforzar el combate contra la contaminación y reducir los riesgos a la salud pública que generan las emisiones contaminantes en la capital.

¿Por qué podrías recibir una multa aunque tengas holograma vigente?

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que tener holograma ya no garantiza evitar sanciones. Si un automóvil emite humo visible o gases contaminantes, personal autorizado de la Sedema podrá detenerlo en vía pública para iniciar una revisión.

En caso de que el vehículo sí tenga holograma vigente, el caso será turnado al Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota (CIVAR), instancia que investigará si el verificentro incurrió en alguna anomalía al otorgar la constancia.

La medida abre la puerta a investigaciones contra centros de verificación que hayan aprobado unidades contaminantes, algo que durante años ha sido señalado por automovilistas y organizaciones ambientales.

Además, las multas no serán menores. Las sanciones económicas irán de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que actualmente representa pagos que pueden superar los 3 mil 500 pesos.

Los automovilistas que podrían ser sancionados

El reglamento establece que los dueños de vehículos matriculados en la CDMX deberán cumplir obligatoriamente con la verificación en los periodos establecidos y reparar cualquier falla relacionada con emisiones contaminantes.

Pero no sólo los conductores podrían enfrentar consecuencias. También podrían ser responsables los verificentros y su personal acreditado si se demuestra que hubo participación conjunta para aprobar vehículos que no cumplían con las normas ambientales.

Incluso el Artículo 41 señala que los propietarios serán responsables de los daños ambientales derivados del incumplimiento de la ley, lo que endurece el discurso oficial contra quienes circulen contaminando.

Entre las causas que podrían derivar en sanciones están:



Circular emitiendo humo visible

Rebasar límites permitidos de emisiones

Alterar sistemas de control ambiental

Presentar irregularidades en la verificación

No reparar fallas detectadas en inspecciones

¿Qué relación tiene la medida con el Hoy No Circula?

Aunque el nuevo reglamento no modifica directamente el programa Hoy No Circula, sí fortalece los mecanismos de vigilancia ambiental que están ligados al control de emisiones en la capital.

La lógica detrás de ambas medidas es la misma: disminuir la contaminación atmosférica que afecta diariamente a millones de habitantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con este nuevo esquema, las autoridades buscan evitar que vehículos altamente contaminantes sigan circulando aprovechando hologramas obtenidos de manera irregular o mediante verificaciones deficientes.

En los hechos, la medida también podría traducirse en una supervisión más estricta durante operativos ambientales y temporadas de contingencia.

Adeudos que también pueden impedirte circular

Además de las emisiones contaminantes, los automovilistas deben tomar en cuenta que existen otros adeudos que pueden complicar su circulación o impedir trámites relacionados con la verificación.

Entre ellos destacan:



Multas de tránsito sin pagar

Tenencia o refrendo vencido

Falta de verificación anterior

Infracciones ambientales pendientes

Problemas con la tarjeta de circulación

Las autoridades capitalinas han insistido en que mantener la documentación en regla será clave para evitar sanciones y contratiempos, especialmente ahora que la vigilancia ambiental tendrá mayores alcances en calles y avenidas de la Ciudad de México.