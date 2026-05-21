“Lady Racista” rompe el silencio tras agredir a policía de tránsito en la Condesa: “ya aprendimos”

Ximena "N", apodada "Lady Racista", por agredir verbalmente a un policía de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) en la colonia Hipódromo Condesa, externó sus primeras palabras casi un año después de lo ocurrido.

El 3 de julio en 2025 fue grabada insultando con comentarios racistas a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando estaba por ser infraccionada, pero su caso creció por la forma en cómo se expresó del oficial.

¿Qué pasó con Ximena "N", la "Lady Racista"?

La argentina Ximena "N" fue citada a una audiencia este jueves 20 de mayo de 2026 en las salas del Poder Judicial de la CDMX en calle Doctor Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Lo anterior después de supuestamente no cumplir con condiciones impuestas como persona imputada, las cuales fueron:



Abstenerse de acudir al sitio relacionado con los hechos del caso

Realizar jornadas de servicio social y asistir a pláticas impartidas por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED)

No salir del país

Ofrecer disculpas públicas (la cual sí hizo durante una audiencia en 2025)

Realizar la reparación del daño en los términos acordados

"Lady Racista" envía mensaja tras audiencia por agredir a policía

Al concluir la audiencia, Ximena "N" comentó que no podía dar muchos detalles de lo que pasó dentro de la sala del Poder Judicial, pero sí compartió un mensaje sobre esta situación que la llevó a enfrentar la justicia en México.

"Una disculpa, ya la había dado, hicimos todo lo que se nos pidió. Otra vez reitero, una disculpa a todos los que se pudieron haber sentido ofendidos de mi parte, les pido disculpas", expresó.

Añadió que ha tomado terapia psicológica pues dijo que este proceso para ella y su hijo "ha sido muy difícil pasar por todo esto".

"Ya pasó, ya aprendimos y no me queda más que pedir una disculpa otra vez y nada más, no puedo decir nada más".

¿Por qué no hubo sentencia para Ximena "N", apodada "Lady Racista"?

Ximena "N" aseguró que cumplirá con lo que el juez determinó hoy y manifestó "no volver a regarla de esa manera" ante los insultos que expresó al policía de tránsito. "La verdad es que sí, cometí un error y estoy arrepentida", añadió.

La mujer no enfrentó un proceso penal porque no fue acusada de un delito grave, por lo que su caso no escaló a una investigación que ameritara encarcelamiento o prisión preventiva y por ende queda fuera la sentencia en su contra.

Hoy un juez autorizó la ampliación de la suspensión por dos meses más, pero debe seguir asistiendo a un programa social del COPRED y prestar servicio social al Estado, de manera que no pisará la cárcel.

¿Qué hizo "Lady Racista" en la Condesa?

Ximena "N" violó el Reglamento de Tránsito, y aun cuando no se le sancionó debido a una supuesta enfermedad que padece, insultó a un policía y al promotor de la empresa responsable de la operación de parquímetros.

Los hechos sucedieron en la calle de Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, cuando el oficial y el promotor cumplían con sus labores para sancionar a conductores.

A la mujer se le informó el motivo de su falta, la sanción a la que sería acreedora, y se le ofreció apoyo médico, pero arremetió contra el policía con palabras despectivas y connotaciones racistas.