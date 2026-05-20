Las irregularidades siguen alcanzando a gobiernos municipales en Sinaloa. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño patrimonial superior a 37 millones de pesos en contratos en el municipio de Culiacán, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, durante la administración del alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

De acuerdo con la revisión federal, existirían posibles anomalías relacionadas con el manejo de recursos públicos, documentación incompleta y presuntas simulaciones de competencia en contratos para la compra de camiones recolectores de basura. La revelación ha provocado críticas y cuestionamientos acerca del uso de recursos federales en una de las ciudades más importantes del norte del país.

¿Qué detectó la Auditoría Superior de la Federación?

Según el informe de la ASF, el posible daño financiero estaría relacionado con la adquisición de 40 unidades recolectoras y compactadoras de basura, cuyo contrato alcanzó un monto de 131 millones 984 mil 800 pesos. La auditoría identificó posibles inconsistencias en el proceso de licitación, ya que las empresas participantes tendrían vínculos entre sí.

El documento señala que la empresa ganadora, Remolques y Plataformas de Toluca, y otra compañía participante, Grupo Carrocero EICSA, compartían presuntamente representantes y socios relacionados. Entre los nombres mencionados aparecen Adán Flores Zavala y Jorge Antonio Flores Zavala, quienes habrían tenido participación en ambas firmas involucradas en el concurso.

Para la ASF, esto podría representar una posible simulación de competencia, situación que comprometería la transparencia del proceso de contratación pública.

¿Qué acciones legales se iniciaron?

La Auditoría Superior de la Federación informó que emitió tres promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, mecanismo legal mediante el cual se solicita investigar posibles faltas cometidas por funcionarios públicos y empresas involucradas.

Además, el órgano fiscalizador señaló que faltan documentos y comprobaciones relacionadas con parte de las adquisiciones realizadas con recursos federales. Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura amplia sobre las observaciones realizadas por la ASF.

¿Por qué este caso genera tanta polémica en Sinaloa?

Este caso ocurre en medio de un contexto de fuerte presión política y de seguridad en Sinaloa, entidad que constantemente enfrenta cuestionamientos acerca de corrupción, transparencia y presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.

Especialistas en transparencia señalan que este tipo de observaciones no significan automáticamente un delito, pero sí representan alertas relevantes sobre posibles manejos inadecuados del dinero público. Mientras la investigación avanza, miles de ciudadanos en Culiacán exigen claridad acerca del destino de los recursos públicos y el funcionamiento de los contratos gubernamentales.

