Ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, CDMX, deja una persona lesionada; buscan a los agresores

¡Mañana ajetreada en la CDMX! Este martes 20 de mayo, autoridades reportaron un ataque armado en la calle Indiana y Alabama de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez.

Según detallaron, la balacera fue contra un auto de color negro, perpetrada por un motociclistas que escaparon de la zona tras la agresión.

#Precauciones |



Se moviliza @SSC_CDMX en calles de la col. Nápoles, en la @BJAlcaldia, tras reporte de disparos y una persona baleada. — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 20, 2026

Balean a conductor en la alcaldía Benito Juárez, CDMX

De acuerdo con reportes de testigos y la información recopilada en la zona, los agresores, quienes se desplazaban en una motocicleta, alcanzaron al automovilista en dicho cruce y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la ventanilla del conductor.

Conductor herido maneja hasta el hospital

A pesar de haber sido alcanzado por las balas, el conductor del automóvil no detuvo la marcha en el sitio de la agresión. Con el fin de ponerse a salvo y conseguir auxilio, la víctima pisó el acelerador y logró conducir su unidad herido hasta las puertas de un hospital cercano, donde el personal médico de guardia lo ingresó de inmediato para atenderlo.

Policías de la SSC resguardan la escena del ataque

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al lugar de los disparos tras recibir los reportes.

Al llegar a la calle Alabama, los oficiales acordonaron el perímetro para preservar los casquillos percutidos y tomaron conocimiento de la situación médica del lesionado, confirmando que ya se encontraba bajo resguardo hospitalario.

Rastrean a los agresores en Viaducto Río Becerra

Los primeros informes del monitoreo policial indican que, tras consumar el ataque, los motociclistas huyeron a alta velocidad con dirección hacia el Viaducto Río Becerra para perderse entre el flujo vehicular.

Agentes del sector realizan un cerco virtual mediante las cámaras de videovigilancia del C5 para ubicar la ruta de escape de la motocicleta y lograr identificar a los probables responsables.

Ministerio Público se encarga de ataque armado en la alcaldía Benito Juárez

La SSC informó que notificó formalmente los hechos al agente del Ministerio Público para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicie la carpeta de investigación correspondiente.

Otro ataque en la CDMX: Tiroteo en la alcaldía Miguel Hidalgo

También se reportó una balacera en la alcaldía Miguel Hidalgo que dejó como saldo a dos personas fallecidas.

Los primeros reportes indican que las víctimas serían pareja y que la tragedia habría sucedido luego de una discusión entre ambos. Según la información uno de ellos habría disparado contra el otro para, posteriormente, autolesionarse.