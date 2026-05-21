VIDEO: ¡Se cae el Metro CDMX! Plafón termina sobre las vías en estación Xola y suspenden servicio

¡Caos en el Metro CDMX! Un plafón se desprendió y terminó sobre las vías de la estación Xola de la Línea 2, provocando suspensión momentánea del servicio, retrasos y una nueva ola de críticas por el estado de las instalaciones del transporte más usado de la capital.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:01 horas, justo en plena hora pico, cuando cientos de usuarios intentaban regresar a casa. De acuerdo con los primeros reportes, fragmentos de tablaroca cayeron durante trabajos de mantenimiento en la estación ubicada con dirección hacia Cuatro Caminos.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y mostraban pedazos de plafón blanco regados sobre la zona de vías, mientras personal del Metro y elementos de Protección Civil intervenían para retirar el material y revisar que no existiera riesgo mayor.

¿Qué pasó en la estación Xola de la Línea 2?

La caída del plafón obligó a detener momentáneamente la circulación de trenes como medida preventiva, principalmente en el tramo con dirección a Taxqueña, entre las estaciones Nativitas y Portales.

Usuarios reportaron avance lento, saturación en andenes y largos tiempos de espera mientras se realizaban las maniobras de retiro. En varios videos compartidos en redes sociales se observó cómo pasajeros permanecían detenidos dentro de los vagones sin información clara sobre lo que estaba ocurriendo.

Más tarde, el Metro informó que el servicio fue restablecido y que la circulación de trenes volvió a operar de manera continua en Línea 2.

“Se realizaron maniobras para retirar restos de plafón en zona de vías y se continuó ofreciendo servicio”, señaló el STC a través de redes sociales.

Que paso ??? Ya se está cayendo lo que están remodelando . Pintenlo de morado . @ClaraBrugadaM @MetroCDMX pic.twitter.com/6uMMUME4w4 — presirey (@maksensei) May 21, 2026

El incidente ocurre apenas días después de otro desplome en Línea 7

La caída del plafón en Xola ocurre apenas unos días después de otro incidente similar registrado el pasado domingo 17 de mayo en la estación Río San Joaquín de la Línea 7.

En aquella ocasión, una sección de aproximadamente metro y medio cuadrado se desplomó cerca de las escaleras eléctricas, causando alarma entre usuarios que se encontraban en la estación. Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho volvió a poner bajo la lupa las condiciones estructurales del Metro capitalino.

Personal de Protección Civil acudió entonces para acordonar el área y revisar posibles riesgos en la estructura.

Ahora, con el nuevo incidente en Xola, las comparaciones no tardaron en aparecer y muchos usuarios cuestionaron si los trabajos de mantenimiento realmente están siendo suficientes para evitar más fallas.

Lluvias, retrasos y fallas: el Metro vive otra noche complicada

Como si el desprendimiento del plafón no fuera suficiente, el Metro también reportó afectaciones en otras líneas debido a las lluvias registradas en distintos puntos de la Ciudad de México.

El STC implementó marcha de seguridad en las líneas 3, 5, 8, 12 y B, medida que reduce la velocidad de los trenes para garantizar trayectos seguros bajo condiciones de lluvia.

Además, en Línea 7 se retiró un tren para revisión, lo que también provocó demoras.