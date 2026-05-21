Captan agresión contra joven en la colonia Educación, Coyoacán, ¿qué dicen las autoridades?

Una cámara de seguridad registró una agresión contra una joven en la vía pública en la colonia Educación, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). En las imágenes se observa a la víctima caminando por la calle cuando, segundos después, un hombre corre hacia ella y comienza a golpearla hasta dejarla en el suelo.

El video muestra que el agresor le arrebata un objeto de las manos y se dirige hacia una coladera. Posteriormente, la joven permanece sentada mientras el sujeto regresa y continúa la agresión; aunque ella intenta defenderse y alejarse, el hombre la golpea en repetidas ocasiones. Finalmente, el individuo la carga y se la lleva del lugar.

Una cámara captó el momento en que una joven fue agredida por un hombre en calles de la colonia Educación, en Coyoacán.



Vecinos aseguran que la víctima sería pareja del agresor y que no habría denunciado por miedo. Además, la madre del sujeto habría intervenido para impedir su… pic.twitter.com/e0T4cPiESd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

De acuerdo con testimonios de vecinos, la víctima sería presuntamente pareja del agresor y no ha querido presentar una denuncia por miedo.

Las versiones también señalan que la madre del sujeto habría intervenido para impedir su detención tras los hechos. Hasta el momento, autoridades capitalinas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

Hombre ataca con una piedra a adulta mayor y a una niña en Saltillo

Un caso más de violencia contra mujeres fue lo que pasó en Coahuila. Lo que parecía una tarde tranquila en la colonia Beta Centauro, en Saltillo, se transformó en un acto de violencia que quedó registrado por cámaras de seguridad.

Una mujer de la tercera edad y una menor que caminaban por una plaza pública fueron atacadas por un hombre que, sin mediar palabra, les lanzó una piedra directamente a la cabeza, provocando que ambas cayeran al suelo tras el fuerte impacto.

🇲🇽🚨 ¡Indignante agresión en Saltillo! Un sujeto atacó a una abuelita lanzándole una piedra mientras caminaba con una menor en la Col. Beta Centauro. El hecho ocurrió frente a una iglesia y quedó grabado en video. Aunque una oficial intentó detenerlo, el agresor logró escapar. pic.twitter.com/nvhtMFm7rw — Libre Prensa (@Libre_Prensa_) May 19, 2026

Tras el ataque, el hombre salió corriendo de la zona mientras la mujer lesionada intentaba pedir auxilio entre el desconcierto y el dolor. Una oficial que se encontraba cerca escuchó los gritos y acudió al sitio, pero no logró darle alcance al responsable.

La víctima sufrió diversas lesiones derivadas del golpe, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente la gravedad exacta de su estado de salud.