Tráiler se estrella contra vivienda en Tlaxcala; una mujer resulta herida.

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este lunes sobre la carretera federal Apizaco-Tlaxco, a la altura de la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, en el municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, donde un tráiler terminó impactado contra la parte trasera de una tienda, dejando como saldo una mujer lesionada y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un tráiler tipo góndola presuntamente le cortó el paso a otra unidad pesada. Ante la maniobra repentina, el conductor del segundo vehículo intentó esquivarlo; sin embargo, no logró frenar a tiempo y terminó colisionando.

¿Qué originó el accidente en Apizaco-Taxco?

Versiones extraoficiales señalan que la unidad tipo góndola era conducida por un joven que no era el operador habitual. Esta situación habría provocado que el tráiler se apagara de manera inesperada, quedando detenido en plena vía y generando un riesgo inmediato para otros automovilistas.

Fue en ese momento cuando el segundo tráiler, al intentar evitar el impacto directo, perdió el control y se proyectó hacia un costado de la carretera, estrellándose contra la parte trasera del establecimiento.

Mujer resulta lesionada tras el impacto

Como consecuencia del choque, una mujer de entre 40 y 45 años, quien se encontraba atendiendo la tienda, resultó lesionada. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

El accidente provocó el cierre total de la circulación en este tramo carretero, generando afectaciones para transportistas y automovilistas que transitaban por la zona. Autoridades y equipos de emergencia trabajaron en el sitio para retirar las unidades involucradas y restablecer el flujo vehicular.

Las labores se vieron complicadas debido a la lluvia registrada en la región, lo que dificultó tanto las maniobras de remoción como las condiciones de seguridad en el área.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un reporte oficial sobre las causas del accidente y la situación legal de los conductores involucrados. Mientras tanto, se recomienda a los usuarios de esta vía tomar precauciones y considerar rutas alternas.