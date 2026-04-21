Un año sin rastro: protestan por jóvenes desaparecidos tras ser detenidos por policías en Culiacán

Ricardo Lechuga Verdugo y Ramsés Bastidas Arreola siguen desaparecidos. Ambos jóvenes fueron vistos por última vez el 28 de abril de 2025 en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.

¿Qué pasó con Ricardo Lechuga y Ramsés Bastidas en Culiacán?

De acuerdo con sus familiares, los dos habrían sido detenidos por presuntos elementos de la Policía Municipal, pero desde ese momento no se volvió a saber nada de ellos. La falta de información y avances en la investigación ha generado indignación y desesperación entre sus seres queridos.

Ricardo tenía 22 años y Ramsés apenas 16, lo que ha hecho aún más dolorosa la espera para sus familias, quienes mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Familias protestan en Palacio de Gobierno para exigir búsquedas en Culiacán

Este lunes, familiares de ambos jóvenes se manifestaron en el Palacio de Gobierno en Culiacán para exigir a las autoridades que intensifiquen las labores de búsqueda.

Denuncian que, en casi un año, las acciones han sido mínimas. Según relataron, solo se ha realizado una búsqueda oficial y algunos recorridos sin resultados.

Adriana Verdugo, madre de Ricardo, expresó el desgaste emocional que ha significado enfrentar la desaparición de su hijo sin respuestas claras. Señaló que en 11 meses apenas se han hecho algunos recorridos y una sola visualización.

Además, recordó a su hijo como un joven responsable que estudiaba y trabajaba, y que este 2026 estaría por graduarse de la licenciatura en Derecho.

¿Qué dicen las autoridades sobre los desaparecidos en Sinaloa?

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Sinaloa informó que existen carpetas de investigación abiertas por cada caso. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles ni avances concretos sobre las indagatorias.

Esta falta de información ha provocado molestia entre los familiares, quienes aseguran que las autoridades no han hecho lo suficiente para localizar a los jóvenes. La tía de Ramsés, María Elena, también expresó su inconformidad y pidió que el caso no quede en el olvido. Aseguró que la familia sigue firme en su búsqueda y exige más operativos, ya que consideran insuficientes las acciones realizadas hasta ahora.

Desapariciones en México: una crisis que no da tregua

Los casos de Ricardo y Ramsés se suman a la problemática de desapariciones en México, donde miles de familias viven en incertidumbre constante.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay 133 mil 312 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que Sinaloa registra 7 mil 168.

En Culiacán, como en otras regiones del país, los colectivos y familiares han tenido que salir a las calles para exigir justicia, visibilizar los casos y presionar a las autoridades.

