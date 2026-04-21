“¡Dispárenle, se les va a ir!”: nuevo video de la balacera en Teotihuacán muestra persecución contra el tirador

Un nuevo video de la balacera registrada este 20 de abril en Teotihuacán deja ver el nivel de pánico que vivieron los turistas durante el ataque armado en la Pirámide de la Luna.

En una primera grabación, se ve al presunto responsable caminando en medio de personas heridas que estaban pecho tierra, después de unos segundos volvió a realizar disparos en el sitio arqueológico. Algunas personas más alejadas de la zona del tiroteo alcanzaron a correr y esconderse.

Ahora está circulando un nuevo video de la balacera en Teotihuacán, donde minutos después del ataque armado, se observa la intervención de la Guardia Nacional, mientras que los testigos, desesperados, le gritan a los elementos que hagan algo contra el agresor: “¡Dispárenle, dispárenle, se les va a ir!”, se escucha en el video, mientras señalan que el sujeto estaba en una de las plataformas de la pirámide.

Al parecer el tirador de Teotihucán no se suicidó la Guardia Nacional lo persoguió al rededor de la pirámide en un tiroteo.

Imágines terribles. pic.twitter.com/aCC9VnLu27 — 𝖁𝖊𝖗ó𝖓𝖎𝖈𝖆 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) April 20, 2026

¿Cómo reaccionó la Guardia Nacional durante el ataque en la Pirámide de la Luna?

En la grabación también se observa la llegada de varias unidades de la Guardia Nacional a los caminos principales de la Calzada de los Muertos, una de las zonas más transitadas del sitio.

Los elementos comenzaron a evacuar a los civiles para ponerlos a salvo, mientras otros agentes iniciaban el ascenso hacia la pirámide con el objetivo de detener al atacante.

Los gritos de los turistas continuaban: “¡Tírenle ya, ustedes son la Guardia Nacional!”, exigían, reflejando la desesperación del momento.

Aunque la intervención fue inmediata, el ataque ya había dejado consecuencias graves, una mujer canadiense sin vida y 13 personas lesionadas, entre ellas hay un menor de edad. Son 6 estadounidenses, 2 brasileños, 3 colombianos, un ruso y una canadiense.

Tras los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales… pic.twitter.com/8LBZBT3GZY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

¿El responsable de la balacera en Teotihuacán se quitó la vida?

El hombre armado ingresó al sitio turístico y subió a la estructura, desde donde comenzó a disparar contra visitantes que recorrían el lugar. El saldo confirmado es de dos personas fallecidas: una mujer de origen canadiense, quien fue víctima directa del ataque, y el propio agresor, quien en un principio se había dicho que se quitó la vida en la cima del monumento.

Sin embargo, con las nuevas imágenes de la Guardia Nacional, el atacante pudo haber sido abatido por parte de los elementos, aunque, hasta el momento no se ha confirmado dicha versión.

