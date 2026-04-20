Cronología de la balacera en Teotihuacán: así ocurrió el ataque en la Pirámide de la Luna

La zona arqueológica de Teotihuacán fue escenario de una balacera este lunes 20 de abril, luego de que un sujeto armado subiera a la Pirámide de la Luna, y desde una altura considerable, abriera fuego contra los visitantes.

El saldo del tiroteo en esta zona importante del Estado de México (Edomex) fue de dos muertos, entre ellos el agresor, y al menos 6 lesionados.

Cronología de la balacera en Teotihuacán hoy lunes 20 de abril

De acuerdo con reportes oficiales, en lo alto de la Pirámide de la Luna, el sujeto comenzó a disparar contra visitantes que se encontraban en el sitio, matando a una mujer de origen canadiense.

Se presume que alrededor de las 11:30 horas se recibió una llamada de auxilio alertando sobre un hombre armado en la cima del vestigio arqueológico. Incluso, se comenzaron a difundir videos donde se escuchan los disparos.

#Ultimomomento 🚨#Breakingne balacera en la zona arqueológica de #Teotihuacan con saldo de 2 muertos y 4 lesionados por arma de fuego. El tirador de origen canadiense #canada 🇨🇦 pic.twitter.com/6z9O6hU12G — Red Vial (@RedVialRC) April 20, 2026

Tras el reporte, un grupo de seguridad integrado por 12 elementos salió en dos unidades hacia la zona arqueológica y arribó aproximadamente a las 11:37 horas, donde confirmaron que el agresor seguía disparando desde lo alto del monumento.

Luego de varios minutos, el sujeto se habría quitado la vida con la misma arma con la que desató el tiroteo, lo que permitió a las autoridades subir al lugar para controlar la situación.

Cronología de la balacera en Teotihuacán

11:30 horas: se recibe la llamada de emergencia por detonaciones de arma de fuego.

se recibe la llamada de emergencia por detonaciones de arma de fuego. Alrededor de las 11:40 horas : llegan elementos de seguridad y detectan al sujeto armado en la cima de la Pirámide de la Luna.

: llegan elementos de seguridad y detectan al sujeto armado en la cima de la Pirámide de la Luna. Durante la movilización : visitantes son evacuados y se ordena el cierre inmediato de la zona arqueológica.

Posteriormente: el atacante se privó de la vida, de acuerdo con autoridades. Horas más tarde, peritos de la Fiscalía mexiquense iniciaron el levantamiento de indicios y cuerpos.

La #SSEdoMexInforma sobre los hechos ocurridos en #Teotihuacán. pic.twitter.com/Oz6qbz9Zmq — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) April 20, 2026

¿Qué se sabe de los heridos tras balacera en Teotihuacán?

Autoridades confirmaron la muerte de una mujer de nacionalidad canadiense en el lugar, además del presunto agresor. En cuanto a lesionados, se sabe que 6 personas fueron atendidas:



Cuatro heridos por impacto de arma de fuego

Dos por caídas durante el ataque

Entre las personas extranjeras lesionadas se informó sobre:



Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, originaria de Colombia

Gerónimo González Castro, de 6 años, originario de Colombia

Maikol Michelle Mictrocil, de 32 años, originario de Rusia

Telicia Lith, de 29 años, originaria de Canadá

Todos fueron trasladados a hospitales de la zona, principalmente al Hospital General de Axapusco, donde reciben atención médica.

¿Qué se sabe del hombre que inició la balacera en Teotihuacán?

De manera preliminar, se informó que el sospechoso vestía camisa de cuadros color gris, pantalón táctico negro y botas del mismo estilo.

En el lugar fueron asegurados un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles. Tras los hechos, la zona arqueológica permanece cerrada al público y bajo resguardo de autoridades estatales y federales.

