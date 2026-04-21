Mujer sigue desaparecida tras ataque armado en palenque clandestino en Querétaro

La noche del 15 de abril, un ataque armado en un palenque clandestino en el municipio de Corregidora, Querétaro dejó cinco personas muertas y varios heridos, así como una mujer desaparecida.

De acuerdo con las investigaciones, el lugar funcionaba como sede de peleas de gallos ilegales y esa noche también se celebraba el cumpleaños del propietario del inmueble. En medio del evento, hombres armados irrumpieron y comenzaron a disparar contra los asistentes.

El ataque desató el caos. Algunos lograron escapar brincando la barda perimetral, mientras que otros quedaron atrapados entre las detonaciones.

Catean domicilios ligados a víctimas tras ataque en palenque clandestino de Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que, tras identificar a las cinco víctimas mortales, se realizaron intervenciones en distintos domicilios relacionados con sus actividades.

Según el fiscal Víctor de Jesús Hernández, la carpeta de investigación se inició por los homicidios, ya que hasta ahora no hay denuncias formales por parte de personas lesionadas.

Esto ha llamado la atención de las autoridades, ya que, pese a que hubo sobrevivientes, varios abandonaron el lugar tras el ataque y no han acudido a declarar. Por otra parte, los indicios recabados en los cateos podrían ayudar a esclarecer el móvil del crimen y la posible relación entre las víctimas y los agresores.

¿Quién es la mujer desaparecida tras la balacera en pelea de gallos en Querétaro?

Uno de los puntos más preocupantes del caso es la desaparición de Monserrat de los Santos García de 32 años, quien no ha sido localizada tras el ataque. Ella es esposa de uno de los hombres asesinados, identificado como exmilitar, y ambos trabajaban como vigilantes de seguridad privada durante el evento.

Lo que más inquieta es que Monserrat no aparece ni entre los 13 hospitalizados ni entre las personas fallecidas, por lo que ya se activó una ficha de búsqueda. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que abre otra línea de investigación en un caso ya de por sí complejo.

Hasta ahora, no hay personas detenidas por este ataque armado. Tampoco ha sido localizado el dueño del inmueble donde ocurrieron los hechos. Las autoridades continúan recabando testimonios e información, aunque la falta de denuncias formales por parte de los sobrevivientes complica el avance de las investigaciones.

Aun así, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas para tratar de esclarecer qué ocurrió esa noche y dar con los responsables de este multihomicidio.