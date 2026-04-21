¿Quiénes son los heridos de la balacera en la pirámide de la Luna en Teotihuacán? Lista completa

La cifra de heridos aumentó a 13, luego de la balacera registrada en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex), según informó el IMSS-Bienestar.

De acuerdo con el reporte más reciente, el tiroteo en la Pirámide de la Luna dejó 13 personas lesionadas, todas de nacionalidad extranjera, además de dos muertes, entre ellas la del agresor, quien presuntamente se quitó la vida.

Al parecer el tirador de Teotihucán no se suicidó la Guardia Nacional lo persoguió al rededor de la pirámide en un tiroteo.

Imágines terribles. pic.twitter.com/aCC9VnLu27 — 𝖁𝖊𝖗ó𝖓𝖎𝖈𝖆 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) April 20, 2026

¿Quiénes son los lesionados en Teotihuacán?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) informó que actualmente seis personas continúan hospitalizadas, mientras otras víctimas ya fueron dadas de alta o presentan lesiones menores. A continuación, te compartimos la lista oficial de lesionados:



Gerónimo González Castro, de 6 años, nacionalidad colombiana.

de 6 años, nacionalidad colombiana. Dayana Paola Castro Calderón, de 37 años, nacionalidad colombiana.

Calderón, de 37 años, nacionalidad colombiana. Delicia Li de Yong, de 29 años, nacionalidad canadiense.

de 29 años, nacionalidad canadiense. Maikol Michelle Mitrocil , de 32 años, nacionalidad rusa.

, de 32 años, nacionalidad rusa. Luisa Fernanda Puente Alzate , de 22 años, nacionalidad colombiana.

, de 22 años, nacionalidad colombiana. Francis Alñetter Rovero , de 55 años, nacionalidad brasileña.

, de 55 años, nacionalidad brasileña. Jaslin Landaverde, de 26 años, nacionalidad estadounidense.

de 26 años, nacionalidad estadounidense. Gregoire Magadini, de 38 años, nacionalidad estadounidense.

de 38 años, nacionalidad estadounidense. Jalen Aybar, de 27 años, nacionalidad estadounidense.

de 27 años, nacionalidad estadounidense. Leticia Mondre Foista, de 13 años, nacionalidad brasileña.

de 13 años, nacionalidad brasileña. Alejandra Graciano, de 34 años, nacionalidad estadounidense.

de 34 años, nacionalidad estadounidense. Alex Daniel Marco Witz , de 29 años, nacionalidad estadounidense.

, de 29 años, nacionalidad estadounidense. Barriet D. Marco Witz, de 61 años, nacionalidad estadounidense.

Según el informe oficial, tres pacientes fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, entre ellos un menor de edad.

Las otras tres personas permanecen internadas en el Hospital General de Axapusco, donde siguen bajo observación médica tras las lesiones sufridas durante el ataque armado.

Tras los hechos ocurridos en #Teotihuacán, 13 personas, de diferentes nacionalidades, resultaron con lesiones y fueron trasladadas a distintos hospitales.



Entre las personas lesionadas hay un menor de edad. Son 6 estadounidenses, 2 brasileños, 3 colombianos, un ruso y una… pic.twitter.com/pPsjXKDK08 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

¿Qué pasó en Teotihuacán?

El ataque ocurrió cuando un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar contra visitantes alrededor de las 11:30 de este lunes 20 de abril.

A la zona se movilizaron cuerpos de emergencia, quienes evacuaron a los cientos de turistas, mientras el sujeto continuó realizando los disparos.

Minutos después, el sujeto fue localizado sin vida, por lo que se presume que luego de atentar contra una turista canadiense, se quitó la vida.

La zona arqueológica permanece cerrada mientras continúan las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México para esclarecer cómo ocurrió el ingreso del arma y el móvil del ataque.