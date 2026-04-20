Macabro descubrimiento en Ixtlahuacán, Jalisco: Colectivo encuentra 7 cuerpos en casas abandonadas; ya suman 21 hallazgos

El esfuerzo del colectivo de búsqueda Corazones Unidos en busca de Nuestros Tesoros volvió a dar resultados, como todos los grupos de este tipo que luchan por encontrar a sus desaparecidos. Este domingo 19 de abril, integrantes recorrieron nuevamente la zona de la colonia Lomas de la Capilla en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, donde dieron con el hallazgo de cuerpos enteros en casas abandonadas.

Colectivo de búsqueda encuentra siete cuerpos en Ixtlahuacán

El colectivo reportó el hallazgo de siete cuerpos distribuidos en cuatro fincas diferentes. La escena fue impactante: en una sola calle, tres casas consecutivas funcionaban como depósitos.

En la primera de ellas se localizaron tres víctimas, mientras que en las otras tres casas se encontraron los restos restantes. La labor se realizó con picos y palas antes de que las autoridades tomaran el resguardo oficial.

Suman 21 cuerpos hallados en Ixtlahuacán

Desde que el colectivo comenzó a trabajar en este punto de Jalisco el pasado 8 de marzo, la cifra de hallazgos no ha dejado de crecer. Con los siete recuperados este fin de semana, ya suman 21 cuerpos localizados en la misma zona.

"Seguiremos buscando ahí hasta descartar la última casa", sentenciaron las buscadoras, quienes han tomado el papel que muchas veces las autoridades de nuestro país dejan pendiente.

Cuerpos completos, pero sin ser identificados

Un detalle que las rastreadoras recalcaron es que, a diferencia de otros hallazgos en el estado donde se encuentran segmentos en bolsas, en este sitio los cuerpos están completos. Sin embargo, el protocolo de investigación se aplica de cualquier manera, para que no haya confusiones.

Los siete restos fueron trasladados por personal forense para realizar los estudios de ADN que permitan saber quiénes eran.

Colectivo de búsqueda revela fotos de objetos personales encontrados en Ixtlahuacán

El colectivo ha comenzado a difundir imágenes de las prendas y pertenencias halladas en las casas. Ropa de mujer, de hombre y algunos objetos personales son ahora la única esperanza para que las familias reconozcan a su ser querido desaparecido.

Las fotos circulan en redes sociales con el fin de que alguien pueda identificar una playera o un zapato y así agilizar el reclamo legal de los cuerpos.

Autoridades resguardan las fincas de la zona de Ixtlahuacán

Tras los hallazgos de este domingo, autoridades resguardaron las viviendas intervenidas. Por ahora, el colectivo Corazones Unidos mantiene la guardia en alto, recorriendo cada rincón de Ixtlahuacán con la promesa de no dejar a nadie atrás.