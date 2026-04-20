¿Fuiste puntual? Este es el estado que regala un auto eléctrico por pagar tu predial en 2026

El Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora lanzó el programa “En la H ¡Cumpliendo ganas!”, que premia a los contribuyentes cumplidos con la posibilidad de llevarse uno de los dos vehículos eléctricos disponibles en el sorteo 2026.

Para participar, el único requisito era pagar el predial anual 2026 antes del 31 de marzo. No necesitas registrarte en ningún lado extra, ya que tu recibo de pago se convierte automáticamente en un folio participante.

Eso sí, hay un detalle importante: entre más temprano lo hayas pagado, más oportunidades tienes de ganar.



Enero: 3 oportunidades

Febrero: 2 oportunidades

Marzo: 1 oportunidad

Así que, si eres de los que pagó a tiempo, prácticamente estás multiplicando tus chances.

¿Qué autos eléctricos están regalando en Hermosillo?

El premio no es menor. El sorteo contempla dos autos eléctricos modelo 2026 de la marca JAC, específicamente el modelo E10X. Cada uno tiene un valor aproximado de 345 mil pesos, lo que significa que el total de premios asciende a cerca de 690 mil pesos.

Estos vehículos destacan por ser compactos, ideales para ciudad y, sobre todo, por ser eléctricos, lo que implica ahorro en gasolina y menor impacto ambiental. En pocas palabras, pagar tu predial podría traducirse en estrenar coche sin gastar más.

¿Cuándo es el sorteo del predial 2026 en Hermosillo?

El sorteo ya tiene fecha y hora confirmadas. Se realizará el próximo martes 28 de abril de 2026 a las 17:00 horas en Hermosillo.

No es necesario que estés presente para ganar, ya que los resultados se publicarán posteriormente en medios oficiales y en la página del Ayuntamiento. Los ganadores deberán acreditar la propiedad del predio y presentar su recibo de pago para poder reclamar el premio.

¿Quiénes pueden participar en el sorteo del predial?

El programa está dirigido a personas físicas que hayan pagado su predial anual 2026 dentro del plazo establecido. Aplica tanto para predios construidos como baldíos, siempre y cuando el pago esté completo y en regla. Eso sí, las autoridades pueden descalificar a cualquier participante que incumpla las bases o incurra en irregularidades.

En resumen, esta iniciativa busca incentivar el pago puntual del predial con un premio bastante atractivo: un auto eléctrico. Y aunque no todos ganan, la mecánica es sencilla y sin trámites complicados.

