¿Cuánto mide la Pirámide de la Luna? La altura desde la que disparó el atacante en Teotihuacán

La mañana de este lunes 20 de abril se registró un hecho violento en la zona arqueológica de Teotihuacán, específicamente en la Pirámide de la Luna, donde un sujeto realizó disparos contra visitantes y turistas dejando un saldo de una persona sin vida y 6 heridos.

¿Cuál es la altura de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán?

La Pirámide de la Luna, uno de los monumentos más emblemáticos de Teotihuacán, tiene una altura aproximada de 45 metros y una base de entre 140 y 150 metros. Se ubica al final de la Calzada de los Muertos y marca el límite norte de esta importante avenida prehispánica.

Aunque inicialmente se reportó que el atacante disparó desde la cima, los datos más recientes indican que abrió fuego aproximadamente desde poco más arriba de la mitad de la pirámide. Esto significa que el agresor habría estado a unos 25 a 30 metros de altura cuando comenzó la balacera.

¡Lo que faltaba!



Se reporta una balacera en Teotihuacán; de acuerdo a medios locales, habrían múltiples víctimas.



Ya ni las zonas arqueológicas se salvan de la violencia...https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/Pq4U2gXGQT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

La estructura, además de su tamaño, destaca por su relevancia simbólica dentro de la antigua ciudad, que llegó a ser una de las más grandes del mundo entre los años 350 y 450 d.C., con una población cercana a los 100 mil habitantes.

Lo que se sabe de la balacera en Teotihuacán hoy 20 de abril

La zona arqueológica de Teotihuacán hoy quedó manchada por un hecho escalofriante. Un hombre armado ingresó al sitio turístico y subió a la Pirámide de la Luna, desde donde comenzó a disparar contra visitantes. El ataque provocó momentos de terror entre turistas nacionales y extranjeros. En videos difundidos en redes sociales se escuchan las detonaciones mientras las personas se tiran al suelo o intentan resguardarse.

El saldo confirmado es de dos personas fallecidas: una mujer de origen canadiense, quien fue víctima directa del ataque, y el propio agresor, quien se suicidó posteriormente en la cima del monumento.

La #SSEdoMexInforma sobre los hechos ocurridos en #Teotihuacán. pic.twitter.com/Oz6qbz9Zmq — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) April 20, 2026

Además, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que seis personas resultaron heridas. Cuatro de ellas por impactos de arma de fuego y dos más por caídas mientras trataban de huir. Por su parte, el IMSS Bienestar, informó que los lesionados reciben atención en el Hospital General de Axapusco y, hasta ahora, no presentan heridas de gravedad.

Tras el incidente registrado en Teotihuacán, seis personas reciben atención médica integral y oportuna en el Hospital General de Axapusco, sin que hasta el momento se reporten lesiones de gravedad.



Cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario… — IMSS Bienestar (@IMSS_Bienestar) April 20, 2026

Autoridades del Estado de México ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo el sujeto logró ingresar con un arma a una de las zonas arqueológicas más vigiladas del país.

¿Dónde está la zona arqueológica de Teotihuacán?

Teotihuacán se localiza a unos 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en el Estado de México. Es considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y de toda Mesoamérica.

En su época de mayor esplendor, fue un centro político, económico, cultural y religioso con influencia que llegó hasta regiones como el área maya y el norte de Mesoamérica. Su traza urbana incluye espacios icónicos como la Calzada de los Muertos, la Pirámide del Sol y la propia Pirámide de la Luna.

Actualmente, es uno de los destinos turísticos más visitados de México, lo que hace aún más preocupante el ataque registrado este día, al tratarse de un lugar frecuentado por familias, estudiantes y viajeros internacionales.

