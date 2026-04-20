¿Tampoco atienden a los pacientes en Dinamarca? Familiares denuncian desatención en ISSSTE de Pachuca, Hidalgo

¿Así es en Dinamarca? En la clínica del ISSSTE en Pachuca, la desesperación de los familiares se ha convertido en una denuncia por desatención y falta de necesidades básicas para los paciente.

A través de redes sociales, se han difundido imágenes que muestran a personas de la tercera edad y pacientes con cuadros de dolor esperando en sillas metálicas o de plástico, alineados en los pasillos.

#Hidalgo #Almomento y mientras, en la clínica del @IsssteHidalgo @ISSSTE_mx en #Pachuca, familiares denuncian la desatención de pacientes en pasillos, sin medicamentos ni especialistas, en sillas quienes debería estar hospitalizados, apenas el fin de semana fueron retenidos… pic.twitter.com/bzJhbODaQq — Leonardo Herrera (@herreleo) April 20, 2026

Pacientes en sillas y pasillos saturados en ISSSTE de Pachuca

Personas que por su condición deberían estar canalizadas en una unidad de cuidados o al menos en una cama hospitalaria, pasan horas en los corredores de la clínica.

Los videos muestran rostros cansados y cuerpos debilitados que apenas pueden sostenerse. La falta de especialistas agrava la situación, pues los pacientes no solo no tienen donde recostarse, sino que tampoco hay quien les dé un diagnóstico certero.

Retienen a personal del IMSS por falta de médicos y enfermeras

Apenas el pasado fin de semana, la tensión estalló en la comunidad de Las Trancas. En la clínica rural 92 del IMSS, los habitantes, hartos de la falta de médicos y enfermeras, decidieron retener a los trabajadores.

La exigencia es la misma en todo el estado: atención digna. La falta de personal y una buena atención médica ha alido a relucir por las demandas de los derechohabientes.

Cesan a tres funcionarios del ISSSTE por red de corrupción

Recientemente se confirmó el cese de tres funcionarios del área de pensiones del ISSSTE Hidalgo: Heydrich Silva Barrios, Sandra Agustina Pérez Martínez y Eduardo Daniel Rodríguez Medina. Se les investiga por irregularidades en el manejo de expedientes para otorgar prestaciones.

Lo que se detectó fue una red de corrupción que operaba desde hace años, lucrando con los beneficios de los trabajadores mientras la infraestructura hospitalaria se caía a pedazos.

#Hidalgo #Almomento #cesan a tres funcionarios de pensiones del @IsssteHidalgo, por supuestas #irregularidades en el manejo de expedientes para otorgar prestaciones, se trata de Heydrich Silva Barrios, Sandra Agustina Pérez Martinez y Eduardo Daniel Rodríguez Medina, como lo… pic.twitter.com/ioKGMmTq2s — Leonardo Herrera (@herreleo) April 16, 2026

Investigación por corrupción llega a la Dirección General

Las investigaciones apuntan a que estas "mafias" internas desviaban recursos o agilizaban trámites de forma ilegal, afectando directamente el presupuesto que debería destinarse a medicamentos e insumos básicos.

Por ahora, el panorama del sistema de salud en Hidalgo sigue siendo desalentador, con familias enteras esperando por atención médica digna en medio de los pasillos de la clínica o esperando a que mínimo haya un doctor en su comunidad.