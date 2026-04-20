La Zona Arqueológica más importante del Estado de México (Edomex) fue testigo de un ataque armado sin precedentes este lunes 20 de abril. Un hombre armado inició una balacera en Teotihuacán hoy, al disparar contra un grupo de visitantes en la Pirámide de la Luna. Videos muestran el momento de la agresión, por la que es confirma la muerte de una turista.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades y reportes en el sitio, el agresor abrió fuego contra los turistas y asesinó a una mujer de nacionalidad canadiense. Posteriormente se suicidó en la cima del monumento arqueológico.

¿Qué pasó en las Pirámides de Teotihuacán? Ataque armado desata pánico

De acuerdo con los reportes de la Fiscalía del Estado de México en el lugar, el sujeto ingresó a la zona arqueológica y subió a la estructura de la Pirámide de la Luna. Una vez en la parte alta, comenzó a accionar un arma de fuego frente a cientos de personas, entre hombres, mujeres y niños, quienes se encontraban recorriendo el sitio.

Testigos captaron en video los momentos de terror; en las grabaciones se escucha el estruendo de las detonaciones mientras los visitantes se tiran al piso o se ponen de rodillas ante el temor de ser alcanzados por las balas. Tras el ataque, el agresor se privó de la vida en el mismo lugar.

Versiones preliminares indican que un grupo de personas armadas irrumpió en el área de las pirámides de Teotihuacán, desatando una agresión directa contra una persona en el lugar.



Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se desplazan hacia el punto.… pic.twitter.com/kRQciedioI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

Balacera en Teotihuacán: Saldo de víctimas y turistas lesionados

El saldo confirmado tras la balacera es de al menos dos personas fallecidas y otros cuatro heridos confirmados. La víctima mortal ha sido identificada como una mujer de origen canadiense. Sobre los lesionados, las autoridades informaron lo siguiente:



Heridas por proyectil: Las cuatro personas lesionadas resultaron con impactos de bala y ya reciben atención médica especializada.

Las cuatro personas lesionadas resultaron con impactos de bala y ya reciben atención médica especializada. Lesiones por caída: En el intento desesperado por salvaguardar su integridad, algunos turistas sufrieron caídas desde la estructura de la pirámide al intentar refugiarse.

En el intento desesperado por salvaguardar su integridad, algunos turistas sufrieron caídas desde la estructura de la pirámide al intentar refugiarse. Crisis nerviosas: Un número de visitantes fue atendido por unidades de emergencia de municipios vecinos tras presentar crisis severas de ansiedad por lo ocurrido.

Se informó que las nacionalidades de los cuatro heridos por balas son: 2 colombianos, una persona de nacionalidad rusa y otra de nacionalidad canadiense.

Cierran de la Zona Arqueológica de Teotihuacán

Tras el reporte de las detonaciones, se desplegó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para desalojar el recinto.

El Gabinete de Seguridad informó el aseguramiento de un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles a través de su cuenta de X.

Actualmente, la zona arqueológica permanece cerrada al público y bajo resguardo de las autoridades. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encuentran en el sitio realizando el levantamiento de los cuerpos y recabando indicios para esclarecer los motivos de este ataque inédito en uno de los centros culturales más visitados de México.

El Gabinete de Seguridad informa que, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con @SS_Edomex y @GN_MEXICO_ para atender la situación.



De acuerdo con la información… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

Secretaría de Seguridad del Edomex confirma despliegue de Grupo Relámpagos

A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detalló que el operativo en las inmediaciones de la zona arqueológica contó con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal tras recibir los reportes de detonaciones mediante los grupos de coordinación interinstitucional.

Para la atención y traslado de las personas lesionadas, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia con la participación del Grupo Relámpagos, Protección Civil, los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y la Cruz Roja Mexicana.

La SSEM reiteró que mantendrá presencia y seguimiento en la zona, colaborando con las autoridades competentes en las investigaciones que ya iniciaron en el lugar de los hechos para esclarecer el móvil de este ataque inédito.

