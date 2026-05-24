Tráiler se queda sin frenos y se estrella contra caseta en Chiapas; hay seis heridos

La tarde de este domingo se registró un aparatoso accidente sobre la autopista de cuota Arriaga-Ocozocoautla, en Chiapas, luego de que un tráiler presuntamente se quedara sin frenos y terminara impactándose contra la caseta de cobro de Arriaga, además de chocar contra al menos dos vehículos que circulaban por la zona.

El percance provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, autoridades carreteras y ciudadanos que intentaron auxiliar a las víctimas mientras el tránsito se volvía prácticamente imposible en ese tramo.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad avanzaba sobre la autopista cuando el conductor perdió el control debido a una aparente falla en el sistema de frenado. Sin posibilidad de detenerse, el tráiler atravesó la zona de cobro y terminó destruyendo parte de la infraestructura de la caseta.

Automóvil quedó severamente dañado tras impacto del tráiler

Tras impactar la caseta, el tractocamión chocó contra un automóvil compacto en el que viajaban varias personas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del golpe: la unidad particular quedó prácticamente destrozada, mientras piezas del vehículo y de la estructura quedaron dispersas sobre la carretera.

Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, debido al riesgo de que ocurrieran nuevos choques en medio del caos vehicular generado tras el impacto.

Elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y personal de auxilio vial acudieron al sitio para atender a los lesionados. Los primeros informes señalan que al menos seis personas resultaron heridas, aunque tres de ellas presentaban lesiones de gravedad y tuvieron que ser trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

🚨🚛 Información preliminar



Elementos de Protección Civil de Arriaga brindan auxilio tras registrarse un fuerte accidente automovilístico, donde un tráiler se quedó sin frenos en la caseta de cobro de la autopista Arriaga. 🚧🚑 pic.twitter.com/30vmxJzqZj — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) May 24, 2026

Guardia Nacional mantiene operativo en la zona

Mientras continúan las labores de retiro de las unidades involucradas, elementos de la Guardia Nacional División Caminos permanecen en el área coordinando la circulación y evitando nuevos incidentes.

El tráfico continúa lento y con largas filas en dirección hacia Arriaga, ya que parte de la vialidad permanece obstruida por los vehículos siniestrados y los trabajos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el conductor del tráiler fue detenido ni han confirmado oficialmente las causas exactas del accidente, aunque la principal línea apunta a una falla mecánica en el sistema de frenos.