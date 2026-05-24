Mujer es detenida en Naucalpan tras amenazar con cuchillo a un familiar e intentar secuestrar a una niña

Una rápida movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) permitió la detención de una mujer en Naucalpan, señalada por el intento de secuestro a una niña tras amenazar con un arma blanca a un familiar.

Intentó llevarse a una niña amenazando a su familia con un cuchillo

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a Tania “N”, de 28 años, señalada como probable responsable de intentar privar de la libertad a una menor de edad.

La movilización policial se activó tras un llamado al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, en el que un familiar de la niña alertó que una mujer la había amenazado con un cuchillo para intentar llevársela, para después huir del lugar.

De inmediato, policías estatales se trasladaron a la colonia El Chamizal, en Naucalpan, donde el denunciante proporcionó las características de la presunta responsable. Con la información recabada, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

📍 #Naucalpan

👮‍♂️➡️ La #SSEdoMex informa sobre acción relevante.

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Minutos después, durante los recorridos, los oficiales ubicaron a una mujer que coincidía con la descripción y que llevaba a una menor en brazos. Al marcarle el alto, la sospechosa ignoró la indicación y aceleró el paso en un intento por escapar, sin lograrlo.

Metros más adelante fue interceptada. Tras una revisión, los elementos le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, con el que presuntamente habría amagado al familiar de la menor. La niña fue rescatada sana y puesta bajo resguardo de las autoridades.