¡Fuerte riña en concierto! Se desata batalla campal en Feria de Contla, Tlaxcala

Una fuerte riña se desató la noche del viernes 22 de mayo de 2026 durante un concierto de a Arrolladora Banda El Limón, en la feria de Contla, Tlaxcala.

El evento masivo programado como la principal atracción de los festejos locales fue el escenario de una pelea entre asistentes y fans de la banda sinaloense.

#Tlaxcala || Gresca en el baile de anoche en #Contla. Lo bueno es que el secretario de Seguridad, Alberto Martín Perea Marrufo, garantizó que habría vigilancia y que el festejo se daría en paz 🕊️ y tranquilidad.



(Crédito del video a quien corresponda) pic.twitter.com/V63eKToC0A — FaroTlax Noticias (@farotlax) May 23, 2026

Riña en pleno concierto de La Arrolladora

Los hechos ocurrieron el recinto ferial del municipio de Contla de Juan Cuamatzi. La agrupación musical se encontraba sobre el escenario principal cuando, a mitad del concierto, un grupo de hombres comenzó a empujarse e intercambiar golpes ante la mirada de las familias que se encontraban cerca y presenciando el evento muscial.

¿Qué provocó la riña en feria de Tlaxcala?

De acuerdo con algunos de los testimonios recabados por las corporaciones de emergencia, el detonante de la riña fue el consumo excesivo de bebidas embriagantes dentro de las instalaciones.

Bajo los influjos del alcohol, la discusión entre unos cuantos asistentes se convirtió rápidamente en una pelea colectiva, donde los involucrados se lanzaron golpes y botellas sin importar la presencia de menores de edad.

Policías no pudieron con la riña

En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa cómo los pocos elementos de seguridad asignados al área intentaron intervenir para separar a los agresores.

Sin embargo, el personal y los policías municipales se vieron superados numéricamente por los civiles que participaban en la trifulca, viéndose obligados a retroceder mientras solicitaban más apoyo.

¿Cuántos heridos hubo tras la riña en Contla?

Hasta el momento, la Dirección de Seguridad Pública del municipio no ha emitido un parte informativo formal que aclare si hubo personas detenidas o puestas a disposición por alterar el orden público.

Asimismo, las instituciones de salud locales no confirmaron si el saldo del enfrentamiento incluyó heridos de gravedad que requirieran hospitalización.

Reclaman falta de seguridad en feria de Contla, Tlaxcala

Usuarios y propoios asistentes del evento criticaron severamente la planeación de la feria, pues no hubo suficiente seguridad como para asegurar que no pasara un incidente como el que aconteció.

Señalaron que las medidas de revisión en los accesos fueron deficientes y que la venta de alcohol, sumada a la escasez de seguridad, convirtió un espacio de convivencia familiar en un escenario de riesgo para la comunidad.