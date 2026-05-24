¡Se agotan las fechas! Últimos días de mayo para sacar tu licencia sin filas en unidades móviles del Edomex

Si necesitas sacar o renovar tu licencia de conducir en el Edomex durante mayo, será mejor que revises desde ahora dónde estará las unidades móviles más cercana; algunas sedes solo operarán uno o dos días y, en municipios con alta demanda, las filas suelen comenzar desde temprano y los espacios se saturan rápidamente.

La nueva jornada recorrerá decenas de municipios para acercar el trámite a automovilistas y motociclistas sin necesidad de viajar hasta oficinas fijas; además, varios módulos estarán instalados en explanadas municipales, plazas y zonas céntricas para facilitar la atención.

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia en Edomex?

Las unidades móviles para tramitar o renovar la licencia de conducir recorrerán distintos municipios del Estado de México durante mayo de 2026; la recepción de documentos será de 09:00 a 17:30 horas y el servicio concluirá a las 18:00 horas.

¿Dónde estarán las unidades móviles para sacar tu licencia en Edomex?

Las unidades móviles recorrerán distintos municipios del Estado de México del 25 al 30 de mayo ; varios módulos estarán instalados frente a palacios municipales, explanadas y plazas comerciales para facilitar el trámite sin largas filas.

18 de mayo



Donato Guerra: Calle Porfirio Díaz s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Vía Gustavo Baz Prada Manzana 008, esquina calle Cuautitlán, colonia Santa María Guadalupe.

19 de mayo



Donato Guerra: Calle Porfirio Díaz s/n, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Tejupilco: Andador Vicente Guerrero 55, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, colonia Centro.

Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán s/n, esquina Caballo Bayo, colonia Benito Juárez, explanada “Unión de Fuerzas”.

20 de mayo



Ecatepec: Avenida Lázaro Cárdenas s/n, colonia Sagitario 3, entre Cerro del Encinal y Cerro del Sombrero.

Tejupilco: Andador Vicente Guerrero 55, colonia Centro.

Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, colonia Centro.

Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán s/n, esquina Caballo Bayo.

21 de mayo



Chiconcuac: Calle Carril del Xolache 38, Ejido de Chiconcuac.

Tejupilco: Andador Vicente Guerrero 55, colonia Centro.

Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, colonia Centro.

Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán s/n, esquina Caballo Bayo.

22 de mayo



Texcoco: Calle Leandro Valle 206, colonia San Mateo IV.

Tejupilco: Andador Vicente Guerrero 55, colonia Centro.

Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, colonia Centro.

Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán s/n, esquina Caballo Bayo.

23 de mayo



Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán s/n, esquina Caballo Bayo, explanada “Unión de Fuerzas”.

Tejupilco: Andador Vicente Guerrero 55, colonia Centro.

Temoaya: Portal José María Morelos y Pavón 102, colonia Centro.

Agenda del 25 al 30 de mayo

25 de mayo



Toluca: Calle López Mateos 21, delegación Calixtlahuaca.

Villa de Allende: Manzana 005, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, estacionamiento estadio Neza 86.

Nextlalpan: Avenida 16 de Septiembre s/n, esquina Hombres Ilustres, barrio San Pedro Miltenco.

26 de mayo



Nextlalpan: Plaza cívica San Pedro Miltenco.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio s/n, colonia San Gregorio Cuautzingo.

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, manzana 004, colonia Santa María Nativitas, estacionamiento Plaza Chimalhuacán.

Santo Tomás: Avenida Morelos 564, colonia Centro.

Tepetlixpa: Avenida Morelos 10, colonia Centro.

Almoloya de Juárez: Calle José María Morelos s/n, colonia Centro.

27 de mayo



Toluca: Calle Pensador Mexicano s/n, entre Cristóbal Colón y 5 de Febrero, San Buenaventura.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio.

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86.

Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán.

Santo Tomás: Avenida Morelos 564.

Tepetlixpa: Avenida Morelos 10.

Almoloya de Juárez: Calle José María Morelos s/n.

28 de mayo



Hueypoxtla: Carretera Hueypoxtla-Ajoloapan s/n, colonia Centenario.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio.

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86.

Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán.

Ixtapan del Oro: Calle Libertad, manzana 002, colonia Centro.

Tepetlixpa: Avenida Morelos 10.

Almoloya de Juárez: Calle José María Morelos s/n.

29 de mayo



Hueypoxtla: Carretera Hueypoxtla-Ajoloapan s/n, colonia Centenario.

Chalco: Carretera Chalco-San Gregorio.

Cuautitlán Izcalli: Outlets Punta Norte.

Nezahualcóyotl: Estadio Neza 86.

Ecatzingo: Calle 5 de Febrero, manzana 010, colonia Santa Catarina.

Almoloya de Juárez: Calle José María Morelos s/n.

Chimalhuacán: Plaza Chimalhuacán.

Ixtapan del Oro: Calle Libertad, colonia Centro.

30 de mayo



Ixtapan del Oro: Calle Libertad, manzana 002, colonia Centro.

Almoloya de Juárez: Calle José María Morelos s/n, colonia Centro.

Ecatzingo: Calle 5 de Febrero, colonia Santa Catarina.

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¿Cuánto cuesta sacar la licencia en Edomex durante 2026?

Si planeas tramitar o renovar tu licencia de conducir en las unidades móviles del Estado de México este 2026, es importante revisar los costos oficiales antes de acudir; autoridades recomiendan llevar el pago realizado y toda la documentación vigente para evitar retrasos, filas innecesarias o contratiempos durante el trámite.

Costos oficiales de la licencia Edomex 2026

Estos son los precios actualizados para tramitar licencias y permisos en las unidades móviles del Edomex:



Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos.

Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos.

Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos.

Permiso provisional tipo B para menores de edad: 777 pesos.

Permiso provisional tipo A para menores de edad: 3,694 pesos.

Duplicado de licencia Edomex: 525 pesos.

Antes de acudir al módulo más cercano, verifica qué tipo de licencia necesitas y revisa que el pago corresponda correctamente al trámite; además, lleva identificación oficial, CURP y comprobantes vigentes para agilizar tu atención y evitar regresar otro día.

¿Qué documentos necesitas para tramitar tu licencia en las unidades móviles del Edomex?

Antes de acudir a las unidades móviles del Estado de México, revisa cuidadosamente que todos tus documentos estén vigentes y con datos correctos; uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando los usuarios presentan papeles vencidos, información distinta entre documentos o comprobantes incompletos, situación que puede detener el trámite el mismo día.

Además, quienes tramiten la licencia por primera vez deberán aprobar un examen básico de conocimientos viales; sin este requisito, las autoridades no podrán emitir el documento oficial para conducir.

Requisitos para sacar la licencia por primera vez en Edomex

Si realizarás el trámite por primera ocasión, deberás presentar:



Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP certificada por RENAPO.

Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

Aprobar examen de conocimientos viales.

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago del trámite.

Autoridades recomiendan verificar previamente que nombre, apellidos y CURP coincidan en toda la documentación para evitar retrasos durante la atención.

Requisitos para renovar la licencia en Edomex

En caso de renovación, el proceso suele ser más rápido; únicamente necesitarás:



Licencia anterior del Estado de México.

CURP.

Identificación oficial vigente.

Certificado del DIF.

Comprobante de pago.

Las unidades móviles recorren distintos municipios del Edomex para acercar el trámite a conductores que buscan ahorrar tiempo y evitar traslados a oficinas fijas.