Se lanzó al agua para sobrevivir: Enjambre de abejas ataca a una niña de 9 años en la playa El Maviri, Sinaloa

Fue durante la tarde de este sábado 23 de mayo que una pequeña de nueve años de edad, turista, fue atacada por un enjambre de abejas en la playa El Maviri, Sinaloa.

El paso repentino de los insectos en el área comercial de la playa provocó que la menor sufriera picaduras y fuera trasladada a un hospital.

Así fue atacada la niña por el enjambre de abejas

La víctima, identificada como Aridna, de 9 años de edad y originaria de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se encontraba pasando el día en las inmediaciones de la zona de restaurantes cuando el enjambre la rodeó y comenzó a atacarla directamente.

Qué hizo ante el ataque de las abejas

La pequeña, al verse rodeada por las abejas y recibir múltiples picaduras, corrió hacia la orilla y decidió sumergirse por completo en las aguas del mar.

Aridna permaneció bajo el agua durante algunos momentos esperando a que el grupo de insectos se dispersara del área de la playa y dejara de representar una amenaza, logrando así evitar un número mayor de lesiones.

Trasladan a pequeña de urgencia a una clínica del IMSS

Después de lograr salir del agua, la niña recibió las primeras atenciones en el balneario, por parte de un elemento de Protección Civil que se encontraba en el sitio, y fue trasladada de forma inmediata a la ciudad de Los Mochis.

Los servicios de emergencia la ingresaron al Hospital Ginecopediátrico Número 02 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que personal médico especializado iniciara el tratamiento contra las toxinas.

Lesiones en el rostro y vías respiratorias afectadas

Los primeros reportes médicos señalan que la menor presenta picaduras visibles concentradas en la zona de los brazos y la cara.

Por ahora, el estado de salud de la menor se reporta como estable y fuera de peligro, los médicos determinaron que permanecerá bajo revisión debido a que, tras el ataque, presentó dificultades en sus vías respiratorias como reacción a las picaduras.

Protección Civil de Ahome no ha comunicado nada sobre el ataque

Corresponderá al personal operativo de Protección Civil del municipio de Ahome realizar las inspecciones en el área para evitar un accidente de mayor magnitud.

La corporación no ha emitido ningún comunicado respecto al hecho, ni si hubo más heridos luego de que se desatara el enjambre.