¡Imprudencia al volante! Camión de pasajeros intenta ganarle el paso al tren y es embestido en Medellín de Bravo, Veracruz

El conductor de un camión de pasajeros provocó un fuerte accidente vial en Medellín de Bravo, Veracruz. El incidente movilizó a múltiples equipos de emergencia debido al a magnitud del incidence para auxiliar a las personas que viajaban con dirección a sus hogares.

¡COLAPSO VIAL! 🚨😨 Tráfico detenido por accidente en Medellín de Bravo 🚧🚆https://t.co/gzFvgSuTkj — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) May 24, 2026

Así fue el accidente en Lagos de Puente Moreno, Veracruz

Los hechos se registraron durante la noche de este sábado 23 de mayo en el punto de acceso al fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, una de las zonas habitacionales más pobladas de Medellín de Bravo.

El operador del camión perteneciente a la ruta 121 transitaba por la unidad habitacional cuando se topó con el cruce ferroviario y decidió avanzar a pesar de la cercanía de la locomotora.

Tren golpea parte trasera de camión de pasajeros

Al no lograr cruzar a tiempo, el ferrocarril terminó impactando de forma violenta la sección trasera del camión de pasajeros. La fuerza del golpe proyectó la carrocería de la ruta y causó destrozos en las ventanas y los asientos traseros, lo que generó pánico entre los ciudadanos que iban a bordo, quienes quedaron atrapados momentáneamente por el movimiento del golpe.

¿Cuántos heridos hubo tras el choque en Medellín de Bravo, Veracruz?

Centrales de emergencia reportaron que el saldo del choque es de al menos diez personas lesionadas con diferentes golpes y heridas por los vidrios y el impacto del accidente.

Los paramédicos que llegaron a la escena brindaron los primeros auxilios y confirmaron que dos de las víctimas presentan lesiones de gravedad, por lo que requirieron un traslado urgente en ambulancia hacia clínicas cercanas para su estabilización.

Acceso bloqueado y parálisis del flujo vehicular

A raíz del fuerte encontronazo, el tren detuvo su marcha por completo sobre las vías, quedando atravesado justo en la entrada principal del fraccionamiento. Esta situación dejó incomunicados a los habitantes de Puente Moreno por la vía terrestre, generando filas kilométricas de autos particulares y camiones que buscaban regresar o salir de la zona residencial.

Despliegue de los cuerpos de Protección Civil

Personal de Protección Civil Municipal, bomberos y elementos de la policía estatal acudieron para resguardar el área y coordinar los trabajos de retiro de la unidad de la ruta 121.

Las autoridades veracruzanas iniciaron el peritaje técnico para fincar las responsabilidades legales correspondientes sobre el conductor del autobús urbano por la falta de precaución al cruzar las vías.