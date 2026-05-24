Horror en Ensenada: Cae estudiante acusado de mutilar gatos en Baja California

Desde hace semanas, Ensenada reportó distintas agresiones contra gatos en varios puntos de la ciudad; algunos mutilados y abandonados en hieleras. Ante el horror y la indignación, la Fiscalía de Baja California informó la detención de Svarog “N”, señalado por presunto maltrato animal.

El joven, identificado como estudiante de Veterinaria, fue detenido el pasado 22 de mayo, luego de que las autoridades encontraran diversas pruebas que lo vincularon con el caso.

Mutilan a gatitos y los abandonan en hieleras en Ensenada, Baja California

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 10 de mayo en el fraccionamiento Colinas del Sauzal, en Ensenada.

Aquel día, vecinos reportaron encontrar a felinos con varias heridas dentro de una hielera de foam, sin que en su momento se supiera quien los dejó ahí. Obviamente, esto alcanzó la indignación de protectores de animales, quienes solicitaron a las autoridades a iniciar con las investigaciones.

|Redes sociales

Por ello, se pudo rastrear que Svarog “N " presuntamente salió de un domicilio y dejó sobre la vía pública una hielera de foam. Dentro se encontraban restos de dos gatos: uno desmembrado y otro con extremidades mutiladas.

Tras las denuncias ciudadanas y la presión pública, la FGE reunió datos de prueba que permitieron obtener tanto una orden de aprehensión como una orden de cateo en un domicilio relacionado con la investigación.

Colectivos animalistas denuncian más ataques contra gatos en Ensenada

Desde días antes ya existía preocupación entre rescatistas y organizaciones animalistas por diversos actos de violencia extrema contra los gatos en distintas colonias de Ensenada.

Entre ellos, el hallazgo de un gato sin vida clavado en un poste de madera en el fraccionamiento Costa Bella. Días después también se reportó otro caso similar en Playas de Chapultepec.

Activistas advirtieron que este tipo de agresiones no podían seguir siendo ignoradas por las autoridades, especialmente por el nivel de violencia con el que fueron cometidas.

Las denuncias también recordaron otro caso ocurrido en abril en Tijuana, donde un gato habría sido víctima de tortura extrema, situación que igualmente provocó indignación entre defensores de animales.

Piden expulsión universitaria contra estudiante señalado de maltrato animal

Tras darse a conocer la identidad del detenido, en redes sociales comenzaron a difundirse publicaciones donde usuarios aseguraban que el joven estudiaba la carrera de Veterinaria en la Universidad Xochicalco Ensenada.

También circularon versiones que apuntaban a que una familiar presuntamente pedía gatos en adopción a través de grupos de Facebook, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

La polémica aumentó debido a que usuarios iniciaron campañas digitales para exigir que el acusado sea expulsado de manera definitiva de la institución educativa y que no pueda ejercer profesionalmente en el área .

La controversia también alcanzó a familiares y negocios relacionados con el detenido. Ante los señalamientos y ataques en redes sociales.

