Detienen a profesor del Colegio San Simón en Ibagué, Puebla, tras descubrir chats con una alumna

La Institución Educativa Colegio de San Simón en Ibagué, Puebla, está bajo vigilancia luego del arresto de un profesor, de nombre Kevin, acusado de mandar mensajes por WhatsApp a una menor de edad, alumna de la institución educativa.

La detención del educador se concretó luego de que los familiares de la víctima decidieran revisar los dispositivos móviles de la adolescente.

Los mensajes de WhatsApp que delataron al profesor

La captura de Kevin se originó a partir del hallazgo de múltiples conversaciones digitales en el teléfono celular de la estudiante.

Según los testimonios presentados por los allegados de la menor, el profesor utilizaba la aplicación WhatsApp para mantener comunicación con la alumna en horarios nocturnos, conversaciones que escalaron hasta la propuesta formal de sostener encuentros privados fuera del horario y las instalaciones del Colegio San Simón.

Así detuvieron al profesor en Ibagué, Puebla

Al tener conocimiento de las intenciones del profesor, los familiares de la estudiante habrían decidido intervenir de forma directa.

Los parientes habrían acudido, en lugar de la menor, a la supuesta "cita" pactada con el docente; una vez que Kevin arribó al punto de encuentro, fue confrontado por los miembros de la familia, quienes posteriormente solicitaron el arribo de los elementos de la Policía para formalizar el arresto.

Colegio activa protocolos luego del arresto del profesor

Ante la difusión pública del caso, las directivas de la Institución Educativa Colegio de San Simón emitieron un comunicado oficial dirigido a los padres de familia y medios de comunicación.

El plantel informó que activó las rutas de atención integral contempladas en la Ley 1620 de 2013, enfocándose en las acciones de acompañamiento psicológico a la menor y en el debido proceso para el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

El comunicado fue publicado el sábado 24 de mayo.|Especial

Clases continuarán con normalidad en el plantel

La administración del colegio de Ibagué aclaró que, a pesar de la gravedad de la acusación contra el profesor de su plantilla, las actividades académicas y administrativas no serán suspendidas y seguirán desarrollándose bajo los horarios habituales.

La institución enfatizó su compromiso con la seguridad de la comunidad estudiantil, asegurando que colaborará estrechamente con los ministerios públicos en el desahogo de las pruebas pertinentes.

Piden frenar la difusión de videos y desinformación

En el mismo pronunciamiento, las autoridades del San Simón hicieron un llamado a la prudencia y solicitaron a la comunidad educativa evitar la difusión de cadenas de texto, imágenes o grabaciones no verificadas sobre la confrontación del maestro.

Esto, argumentaron, con el fin de proteger la identidad y la información sensible de la menor de edad involucrada y evitar escenarios de linchamiento digital que afecten la convivencia escolar.