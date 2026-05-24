Los documentos y trámites necesarios para obtener placas gratis en Jalisco en 2026

¿Vas a cambiar de placas? Los conductores de Jalisco pueden obtenerlas gratis en 2026. Alista tus documentos que aquí te decimos cómo hacerle para tramitarlas y así evitar quedarte sin este requisito para circular.

Para hacer el cambio de placas en Jalisco, toma en cuenta que debes contar con varios documentos listos antes de iniciar el trámite, lo cual evitará que tu solicitud sea rechazada.

¿Quiénes pueden obtener las placas gratis en Jalisco?

Los conductores que podrán obtener las placas gratis en Jalisco en 2026 son aquellos que hayan pagado el refrendo del año 2025.

El viernes 29 de mayo de 2026 es la fecha límite para realizar el canje gratuito, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría de la Hacienda Pública del estado.

¿Cuáles son las placas que deben cambiarse?

Las placas que tendrán que cambiarse en Jalisco son aquellas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas, es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

¿Dónde se saca cita para el cambio de placas gratis en Jalisco?

Oficialmente ya no es necesario contar con cita previa para realizar el trámite de sustitución gratuita de placas.

Ahora las personas pueden acudir directamente a cualquiera de las recaudadoras del estado, en un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.

Los documentos necesarios para solicitar las nuevas placas

El cambio de placas gratis en Jalisco en 2026 solo se podrá llevar a cabo cumpliendo con los siguienes documentos:



Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año



Juego de placas actuales



Identificación oficial vigente (credencial del INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia



Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia



Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia



Comprobante de Verificación de Aprobado o No Aprobado



¿Cuánto costará el trámite si pierdes la gratuidad?

Las autoridades de Jalisco precisaron que las personas que no cambien de placas dentro del periodo establecido, tendrán que hacer el trámite pero ya no será gratuito.

Una vez concluida la fecha límite, el trámite tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos.

Este monto se aplicará por concepto de pago de las placas, que es de alrededor de 2 mil 500 pesos, y por la actualizzación en el Padrón Vehicular del Estado.