¡Fuerte choque! Autobús de pasajeros impacta en puente; hay 29 heridos

Un fuerte accidente carretero encendió las alertas en Michoacán luego de que un autobús de pasajeros chocara contra un camión que transportaba gas LP, dejando un saldo de 29 personas lesionadas y un menor de edad prensado. El percance ocurrió sobre la autopista de Occidente, a la altura del kilómetro 251, en el municipio de Copándaro.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte de pasajeros habría perdido el control antes de impactarse contra la estructura de un puente. Tras el golpe, un camión que trasladaba material altamente inflamable también resultó afectado por alcance, lo que elevó el riesgo en la zona.

Operativo de emergencia tras choque en autopista de Occidente deja 29 lesionados

Tras el accidente, se desplegó un operativo coordinado entre paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), personal de la Secretaría de Salud de Michoacán y distintas corporaciones de auxilio.

En el lugar, los equipos de emergencia atendieron a los pasajeros, quienes presentaban en su mayoría contusiones y golpes derivados del impacto. De manera inusual, algunos de los afectados también sufrieron picaduras de abejas, lo que complicó la atención en el sitio.

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron en conjunto para realizar maniobras de rescate, logrando liberar a un menor de edad que había quedado prensado dentro del autobús tras el choque.

Trasladan a hospital en Morelia a heridos del accidente en autopista de Occidente

Una vez estabilizados, el menor rescatado y otros pasajeros que requerían atención especializada fueron trasladados a un hospital privado en Morelia, donde continúan bajo observación médica.

En contraste, otro grupo de aproximadamente 29 personas con lesiones menores decidió permanecer en el lugar del accidente, en espera de una unidad de relevo para continuar su trayecto.

Debido a la participación de un camión que transportaba gas LP, el incidente fue considerado de alto riesgo. Por ello, personal especializado en Materiales Peligrosos realizó una inspección exhaustiva para descartar fugas o posibles explosiones.

Las autoridades confirmaron que la situación fue controlada a tiempo, evitando así una tragedia mayor en esta importante vía de comunicación.