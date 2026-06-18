Alcaldesa de Tenancingo habría fingido su secuestro para ocultar un desfalco de 40 millones en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló más detalles del secuestro de la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, quien presuntamente lo habría planeado junto con su esposo para ocultar el desfalco de 40 millones de pesos.

A la par de la investigación, fueron detenidos Karla Valeria "N", Víctor Manuel "N" y Christian "N", por su participación en el autosecuestro. Mientras que, José Roberto "N", esposo de la presidenta municipal, y Oscar "N", su cuñado, permanecen prófugos.

Estafa maestra: Cronología del secuestro de la alcaldesa de Tenancingo en Edomex

El caso comenzó el 31 de mayo, cuando Nancy Nápoles denunció haber sido privada de la libertad al momento que se disponía a salir de su auto.

En ese momento, hombres armados la obligaron a subir a un automóvil rojo y durante horas la mantuvieron retenida. La funcionaria de Morena señaló que sus captores le exigieron un rescate de 40 millones de pesos y que ese dinero saliera “precisamente” del Ayuntamiento.

Horas después fue localizada y afirmó que había logrado escapar tras aprovechar un descuido de los criminales, pero tras analizar videos, la Fiscalía concluyó que todo pudo haberse tratado de un autosecuestro.

Cámaras contradicen la versión de la presidenta municipal de Tenancingo

¡Atrapada en la mentira! De acuerdo con la FGJEM, las cámaras muestran que la alcaldesa subió al vehículo en el que supuestamente fue secuestrada sin que existieran actos de violencia, resistencia o sometimiento.

Incluso, uno de los criminales le ayudó a bajar de su auto antes de subir al vehículo rojo que ya los esperaba.

Las investigaciones también establecieron que, durante el trayecto, la propia alcaldesa habría indicado la ruta para evitar cámaras de vigilancia y posteriormente pidió a una de sus familiares que no alertara a la policía.

Además, el auto usado en la supuesta privación de la libertad era utilizado de manera habitual por Karla Valeria "N", una de las personas detenidas.

Así planeo su secuestro la alcaldesa de Tenancingo: Fiscalía de Edomex

La Fiscalía señaló que desde febrero de este año el esposo y el cuñado de la alcaldesa comenzaron a planear un falso secuestro. Para esto, Oscar "N" contactó a su amigo Cristian, a quien "le propuso un negocio".

Un pago de 500 mil pesos a cambio de participar en los hechos. Este hombre, a su vez, invitó a su novia Karla Valeria "N" y al hermano de esta, Víctor Manuel "N".

Durante la interrogación, el esposo de Nancy negó tener cualquier tipo de comunicación con Oscar, sin embargo de la investigación se advierten 49 registros de llamadas entre ellos en el periodo del 7 de abril al 4 de junio.